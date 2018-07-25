İletişimi, konuşmayı yöneten Merkür yine sahnede! Bizi hor görüp sinir etmeyi planlayan, deyim yerindeyse damarımıza basacak günler kapıda…

Astroloji haritalarımızda düştüğü burca göre aklımızı bile tarif eden zat-ı ali geri gidiyor. Peki, Merkür'ü Aslan burcunda olan ne yapmalı? Onun ne yapacağı belli olmaz ama Güneş burcu, Ay burcu, yükseleni ve en önemlisi Merkür'ü Aslan olan birini bu aralar asla eleştirmeyin. Peki, eleştirmeyince krizi yönetmiş mi olacaksınız? Belki mikroda evet ama makroda hayır! Çünkü toplumda büyük, hatta sansasyonel olaylar çıkmaya devam edecek.

2018'de Merkür'ün toplam üç kez geri hareketi söz konusu. Biri Koç burcunda, Mart ayında gerçekleşti. 27 Temmuz'dan itibaren Aslan burcunda ikinci kez gerçekleşecek Merkür retrosu, etkisiyle her türlü egoyu meydanlara dökerken; 18 Ağustos'a kadar da tozu dumana katacak.

Aklınıza takılan soruların cevaplarını bulmak için Merkür'ün geri hareketi size eşlik edebilir. Bu döngüde merakınızı giderirken inanılmaz konular ile karşılaşmanız da söz konusu. Bu yüzden temkinli adım atmanız gerekebilir. Tabii bu durum Merkür gerilemesinde doğan biri için geçerli değil. Eğer siz Merkür gerilemesinde doğduysanız, gökyüzü size yürü ya kulum da diyebilir. Yani 365 günün 60 günlük retro döngüsünde doğanlar inanılmaz büyük fırsatlarla da karşılaşabilir. Bunu nasıl mı anlarsınız? Önümüzdeki 21 gün boyunca işler sizin için biranda yoluna girerse, siz retronun ekmeğini yiyor olacaksınız. Peki, retroda doğmayanlar, Merkür'ü geri gitmeyenler bu Merkür retrosundan neler öğrenecekler ya da sizin deyiminizle daha neler görecekler derseniz; öncelikle herkesin akrabasıyla bir derdi olduğunu düşüneceğiz.

NELERE DİKKAT ETMELİ?

Eğer bir iş görüşmeniz varsa üstten konuşmalara dikkat.

Eğer bir iş başvurusu yapacaksanız, CV güncellerken gerçekçi olun.

Patronunuza, çalışma arkadaşlarınıza karşı düşüncesiz konuşmalar yapmayın.

Önemli kararları ve anlaşmaları tek başınıza almayın.

Söz verirken yapıp yapamayacağınıza önceden karar verin.

Arkadaşlarınız ile yüzleşmeye hazır olun.

Gece uykularınızı ve eğlence anlayışınızı kontrol edin.

Geçici heveslere kapılmayın. Kiminle yola çıktığınızdan iyice emin olun.



ASTROGÜNDEM

Güneş-Uranüs 90'lığı yönetim sisteminde radikal değişimleri ve yasaları gündeme getirirken, uluslararası ticarete yeni yaptırımlar gelebilir. Para piyasalarının hareketliliği pek çok sektörü etkilerken, paranın değeri yükselebilir. Medya dünyasına ait isimlerin sektörden çekildiğini duyabiliriz.