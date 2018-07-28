Öncelikle dün tüm dünyada farklı farklı karelere yansıyan ve herkesi ihtişamı ile büyüleyen ay, asıl parlaklığını bu gece ortaya koyacak. Eğer güzel ve farklı resimler yakalamak istiyorsanız, bu geceyi kaçırmayın derim.

Geceyi aydınlatan ayın astrolojideki yerini biliyor musunuz?

Ay, doğum haritalarında iç sesimizi ve duygularımızı temsil eder. Aslında baktığınızda ay, burcunuz yükseleninizden daha önemlidir. Ne hissettiğinizin nasıl göründüğünüzden daha önemli olduğunu düşünüyorsanız, zaten ay burcunuzu bilmelisiniz.

Peki, ay burcu Kova olanlar bu ara kendini iyi hissediyor mu? Hayır. Çünkü ay, Kova-Aslan aksında tutulurken burcu Kova olanı da yordu. Bu ay tutulmasıyla, en çok kimlerin hayatı ve tarzı değişecek diyecek olursanız;

Kova, Aslan, Akrep ve Boğa olacak.

Ünlüler dünyasında büyük sansasyon ve olayların da arkası kesilmeyecek.

Akılara durgunluk verecek ilişkiler gündeme gelirken; yanlış anlaşılmaları, itirafları hatta birbirinden özür dileyenleri bile göreceğiz bugünden sonra, hazır olun. Burçlar ve yıllarına göre ay tutulması kimlere büyük kararlar aldıracak derseniz işte yıllar ve burçlara göre gündemden düşmeyecekler...

Gökyüzü ateş hattında doğmuş 1983'lüleri direkt hedef alırken;

Kova burcu Aslıhan Gürbüz'ü konuşacağımıza vurgu yapıyor.

İlişkisi ve sosyal medyasıyla gündeme gelecek oyuncu, açıklama yapmak zorunda kalabilir.

1983 doğumlu, Kova burcu Belçim Bilgin hayatının belki de en iddialı kararını verirken; konuşmamak için elinden geleni yapacak. Evliliği ile gündeme gelecek oyuncu, magazin sayfalarının konuşulanları arasında yer alabilir.

1986 doğumlu Kova burcu İrem Sak, bu tutulmada zorlananlar arasında yer alabilir.

Sak, duygusal anlamada gelgitler yaşayacak ünlüler arasında yer alacak.

Aşk hayatı gündemden düşmeyen 1992 doğumlu Kova burcu İdo Tatlıses, farklı konularla gündeme gelirken, tutulmadan en zorlanacak arasında yer alıyor.



ASTROGÜNDEM

Dostunun maskarası olmak, düşmanın gücünü artırır. Ay tutulması sabit burç Kova'da meydana gelirken; gökyüzü, dünyayı liderlerin değil toplumların değiştireceğini vurguluyor. Bu değişimin duyurusunu ise bugünden sonra Avrupa ve Amerika'da yürüyüşlerin olacağına tanık olarak duyacağız.