Bomba etkisinde bir Ağustos ayı yaşayacağız. Rüzgarı büyük olan, getirisinin toplumlara farklı yansıyacağı Ağustos ayında dünyayı yakından ilgilendiren günler yaşanacak.

Nükleer anlaşmaları, doğal kaynakları, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, aynı zamanda İngiltere'nin AB'nden ayrılışını ve dünyaya 'Ben de varım' deyişini bol bol konuşacağız. Güneş, mevsimin en tepe noktasından geçerken, aynı zamanda gezegenler tutulmaya doğru yerlerini almaya hazırlanacak.

Hal böyle olunca uluslararası arenanın en can alıcı adımlarının atılacağı bu ay, tüm dünyada ses getirecek olaylar yaşatacak.

Belki size büyük laflar ediyor olabilirim.

Ama unutmayın ki yılın, bu ayına kadar siz de sakin geçmediğini gördünüz.

Öğreten ve disipline eden Satürn, Plüton'a yakınlaştıkça işlerin göründüğü gibi işlemediğine tüm dünya tanıklık edecek. Yetmiyormuş gibi bir de mücadele gezegeni Mars, Oğlak burcundaki retroyla gündeme eşlik edecek. Haziran ayından bu yana geri giden Mars'ın hiddetini arttıracağı bir burçta yer alması Hindistan'ı, İran'ı ve Mısır'ı yakından ilgilendirecek. Bu ülkelerin iç huzursuzluklarını görmemizi sağlayacak.

Binbir gece masallarından feyz alan Ağustos, 30 günde herkese dünya turu attıracak. Gökyüzü olayları sadece retrolar veya tutulmadan ibaret değil; aynı zamanda jenerasyon gezegenleri, iyicil gezegenlerle iletişimini bu ay hiç koparmayacak. Tarihi yüzyıllara dayanan Kahire, Şam ve Bağdat gibi başkentler, özellikle Doğu'nun bütün motiflerini dünyaya gösterecekler.

Bu yılın renginin kırmızı olduğunu bu ay anlayacağız.

Öyle ki Ağustos, hızını sadece dünyada değil gündelik hayatlarımızda da hissettirecek.



ASTROGÜNDEM

Ne kadar sessizsen gerçekliğin o kadar gürültülüdür. Güneş- Neptün ilişkisi sınır komşuları ile yapılacak müzakereleri işaret ederken, dini liderler gündemde yer alabilir. Siyasetin ve din liderlerinin aynı tarafta olduğunu belirten açıklamaları dünyada büyük bir yankı uyandırabilir.