Kırıldık, üzüldük, haksızlıklara uğradık, şimdi ise toparlanma ve kendimizi tamir etme zamanı. Herkes için her şeyin en iyisi olsun derken, kendi dertlerinizle kimi zaman baş başa kaldınız. Birilerinin gölgesinde kalmak istemezken, çoğu zaman kendinizi anlatırken yanlış anlaşıldınız. İşte tüm bu gelişmelere son verecek olan Ağustos ayı olacak.

11 Ağustos'ta gerçekleşecek Güneş Tutulması'nı adil olarak isimlendirebiliriz. Böyle dememin sebebi ise herkese hak ettiğini verecek olması. Evet, tüm bu süreçte yaşanacak olanların hepsinin geçmişe dayalı bir nedeni olacak. Gökyüzünde gezegenlerin düellosu gerçekleşirken yeryüzünde de hesaplaşmalar olacak. Sakin bir ay yaşamayacağımızı bilmelisiniz.

Ancak bu ay doğacak olan kaostan uzun vadeli düzenler de kurulacak.

Nasıl olacak o derseniz; yerinden oynayan taşların yerine oturmasını sağlayacak olan tutulma, iletişim konusunda zorlarken bir taraftan da büyük değişimler yaşamamıza sebep olacak.

Şikayet ettiğimiz işimiz, ilişkimiz, sosyal bağlarımız değişecek.

Gökyüzü etkisini çok net bir şekilde yeryüzüne yansıtırken temkinli olmamız gereken konular neler derseniz; sizin için sıralayayım...

1950-1959 yılları arasında doğduysanız yalnızca kendi bildiğinizin doğru olduğu konusunda ısrarcı olmayın.

1960-1969 yılları arasında doğduysanız eşinizle tartışmaktan imtina edin, hatta tartışma yaşanacağını hissettiğiniz an konudan uzaklaşın.

1970-1984 yılları arasında doğduysanız ve evliyseniz ya da uzun süreli bir ilişkiniz varsa, bu ay yaşayacağınız olaylar ilişkinize zarar verebilir; kötü yorumları ciddiye almayın.

1985-1989 yılları arasında doğduysanız ve kariyerinizi yeniden şekillendirmek istiyorsanız, şu an çalıştığınız yerden tüm haklarınızı alabileceğinizden emin olmadan işten ayrılmayın.

1990-1998 yılları arasında doğduysanız çevrenizde bulunan deneyim sahibi kişilerin görüşlerinden faydalanın.

1999-

2002 yılları arasında doğduysanız hem aşk, hem de sosyal hayatınızda değişim olabilir.



ASTROGÜNDEM

Venüs-Uranüs ilişkisi bugünlerden itibaren çığır açacak buluşların haberciliğini yapabilir. Bilim ve tıp adına önemli gelişmeler yaşanırken uluslararası basında Türk bilim insanları manşet olabilir. Sosyal hayatımızda ise gün içinde kendimizi iyi hissedeceğimiz haberler alabiliriz.