Gündem bir türlü soğumuyor.

Bugün size, önümüzdeki aylarda gündemden düşmeyecek ünlü isimlerin natal haritaları üzerinden doğum yıllarının yorumunu kaleme aldım.

Kanlı tutulan Ay'dan Merkür retrosuna doğru hızlı bir giriş yapan gökyüzü hepimize büyük konuşmanın ne denli sıkıntılı bir şey olduğunu deneyimletecek. Yasak aşkları, etik değerleri boşanmaları mercek altına alan gökyüzünün aslında herkese öğretmek istediği dersler var. Öyle büyük olaylar olacak ki, kim kimin işini bozmuş, kim kimin ekmeği ile oynamış fark edeceğiz.

Evliliğindeki olaylarla gündeme gelen, sesi ile 7'den 70'e herkesin kalbinde yer edinen 1960 doğumlu Kibariye, 2018 yılının son tutulmasından etkilenecek ünlüler arasında. Kısacası en çok 1960 yılı doğumluları yoran gökyüzü, Kibariye için de Güneş Tutulması etkilerinin zorlayıcı olacağını işaret ediyor.

Evliliğinde yaşadığı sorunlara ünlü isimlerden de yorum gelebilir.

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sesi olan 1944 doğumlu Aslan burcu Orhan Gencebay, sevenlerini korkutabilir.

Güneş Tutulması'nın burcunu direkt etkileyecek olması, aynı zamanda natal haritasında Plüton ve Jüpiter'inin de Aslan burcunda yer alması gökyüzünün hedefinde olduğunun işaret ediyor.

Ayrıca Orhan Gencebay'ı ilk defa hakkındaki yorumlara cevap verirken görebiliriz.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 1985 doğumlu Elçin Sangu, doğum gününü kutlarken kalbi ağrıyan, hayatını sorgulayan güzeller arasında yer alacak.

Kulisler dedikodularla çalkalanırken Aslan burcu oyuncunun Güneş burcunda gerçekleşecek tutulma, çok konuşulan ve eleştirilen güzeller arasında olacağını işaret ediyor.

Uzun zamandır işleri konusunda belirsizlikler yaşayan 1983 doğumlu Meryem Uzerli yeni projesi ile gündeme gelecek. Eskiye atıfta bulunacak Meryem Uzerli, 2018 yılının son aylarının en aşık ünlüleri arasında yerini alırken yaşadığı yasak aşk ile magazin gündeminin seyrini değiştirecek.

Başarılarından çok aşk hayatı mercek altına alınan Aslan burcu 1984 doğumlu Gupse Özay, 2018 yılının son aylarında biraz yorgun düşebilir.



ASTROGÜNDEM

Mars-Chiron 60'lığı vicdanımızı sorgulatan haberler karşısında toplumsal duyarlılığımızı gündeme getirebilir. Sosyal meyanın gücü ortaya çıkarken farklı düşünen siyasilerin ve ünlü isimlerin paylaşımları dikkat çekebilir. Vicdani yükümlülüklerimizi bir kez daha gözden geçireceğiz.