Güzelliği, aşkı, ilişkilerde ahengi temsil eden Venüs, bugün itibari ile öncü bir burca geçiyor. Terazi burcunun etkisinde olacak olan Venüs; kendi evinde hareket ederken kalplerin ritmini artıracak, aşkları gündeme taşıyacak, yeni evlilik kararları alanları duyacak, uzun zamandır bebek isteyip bir türlü yüzü gülmeyenleri güldürecek.

Aşk gezegeni Venüs sadece son dört aydır gündemden düşmeyen çarpık ilişkileri dağıtırken, çıkar ilişkilerini de görmemizi sağlayacak.

Evliliğinin arkasından iş çevirenlere de acımayacak.

Anne-kız ilişkilerinde sorunları biraz olsun yumuşatacak. 'Aşkta şansım yok' diyenleri çevrelerken, aslında kaderin onlar için güzel sürprizleri olduğunu da gösterecek. Son 2.5 yıldır sorunlu giden evlilikleri, ilişkileri toparlamaya çalışan Venüs, adeta son bir şans diyecek ve sorunlara kolay çözümler sunacak.

Venüs, aşk ve sevgi gezegenidir.

Bu sebeple hedefinde ilk olarak aralarında bağ bulunan kişiler vardır.

Uzun soluklu birlikteliklere ilaç olmayı amaç edinen Venüs, hareketli günler yaşatacak. Ertelenen duygular, planlar, kültürel paylaşımlar; renkli bir sosyal hayatın başlayacağını da işaret ediyor.

Terazi etkisine giren Venüs, farklı kültürler ve insanları da bir araya getiriyor. Farklı mezhep ya da kültüre sahip insanların birlikteliklerini sık sık duymakla kalmayacak evlendiklerine de şahit olacağız.

Bu süreçte herkes ilişkisine karşı çok daha yapıcı olacak.

Evliliklerinin birinci, üçüncü, yedinci yılında olanları hedefine alan gökyüzü, ayrılık kararı alan eşlere kararlarını bir kez daha sorgulatacak. Empati kurmanın, karşıdaki kişiyi anlamanın, ortak bir yol bulmanın çok daha kolay olacağı yaklaşık 32 günlük bir süreç yaşarken, bu döngüyü çok iyi değerlendirmelisiniz Venüs etkisi ile Terazi burcunun hakimiyetine giren gökyüzü; romantik, eğlenceli, hakkaniyetli günleri işaret ediyor. Bu anlamda payına düşeni alacak olan yalnız, kırılmış, hassas kalpler de olacak. Bugünlerde birilerinden etkilenmek çok kolay olurken, aşkın en dürüst hali de yeryüzüne yansıyacak.

Platonik aşklar birlikteliklere dönerken, aşkı arayanlar da hiç ummadıkları anda aşka düşebilirler.





ASTROGÜNDEM

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