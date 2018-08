Madem Venüs yeryüzüne inip oklarını fırlatmaya başladı. O zaman gelin Venüs'ü mercek altına alalım.

Venüs doğum haritalarımızda; fiziksel çekiciliğimiz, albenimiz var mı yok mu belirler. Burcunuz ne olursa olsun Venüs'ünüz doğum haritanızda güçlüyse, fiziksel olarak çekicisiniz ve alımlısınız demektir...

KOÇ: İlişkide karar mekanizması kendileri olmak isterler.

Onlar için önemli olan ortak alınan bir karar değil, kendi sözlerinin ne kadar geçtiğidir.

BOĞA: Aşk içinde dahi rahatlık ararlar. Hem akıllarının hem de kalplerinin rahat edeceği bir ilişki yaşamak isterler.

İKİZLER: Mantıkları ile duygularını aynı oranda kullanırlar ve bu sebeple her adımları planlı olur.

Tartışmaktan asla çekinmezler.

YENGEÇ:İlişki adına kaygıları kolay kolay son bulmaz ve sürekli ikna edilmek isterler.

Yüksek duygularla başladıkları ilişkilerinde çabuk hayal kırıklığına uğrarlar.

ASLAN: Onlarla çok eğlenceli bir birliktelik yaşanırken, tartışma anında mutlu günleri oldukça çabuk unuturlar.

Gözü kara bir aşk yaşarlar.

BAŞAK: Bir ilişkiye başladıkları zaman odak noktaları her zaman sevgilileri olur ve hayatlarını onlara göre dizayn ederler.

Sakinliklerinin altında detaycı tutumları yatar.

TERAZİ: Hayatlarının her alanı gibi ilişkilerini de dengede yaşarlar. Onların sosyal alanlarına müdahalede bulunmak ilişkinin temelini sarsar.

AKREP: Sevdikleri kişiler ile aralarında her ne kadar güçlü bir bağ kurmuş olsalar da şüpheci tarafları her zaman çok ağır basar. Baskın olmaktan hoşlanır.

YAY: Aşkı sonuna kadar yaşamaktan korkmazlar ancak aynı şekilde de çabuk vazgeçerler.

Onlar için önemli olan ortak düşüncelere sahip olmaktır.

OĞLAK: Körü körüne bir aşk yaşamak yerine ağır adımlarla ilerler. Onlar için mesafeler önemlidir. İlk görüşte aşk onlara göre değildir.

KOVA: Onlar için sevgiden daha üstün olan anlayıştır.

Biz olmaktan her ne kadar hoşlansa da ben fikrini terk etmezler.

BALIK: Aşk içinde duygularını kontrol etmekte zorlanırlar.

Bu sebeple fazla hassastır ve yanlış anlaşılmalara açıktırlar.



ASTROGÜNDEM

Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste… Merkür-Chiron iletişimi uzun zamandır tartışılan sağlık sektörüne dikkat çekerken, yeni olaylar yaşanabilir ve kanun değişikliği gündeme gelebilir. Özellikle kişisel hayatımızda güven sorununun had safhada olacağı bugün iyi bildiğimiz kötü, kötü bildiğimiz ise iyi çıkabilir.