Doğduğunuz anda Mars'ınız nerdeyse, o kadar güçlü olduğunuzu biliyor muydunuz? Bugünlerde siz de Mars'ın size verdiği yetenekleri öğrenin.

KOÇ: Cesur adımlar atarlar, rekabetten çekinmezler. Sabırsız yanları ortaya çıkar.

BOĞA: Kararlıdırlar ve amaçlarının onlara zarar vereceğini bilseler de kolay kolay vazgeçmezler. İnatlaşmaktan çekinmezler.

İKİZLER: Onlar için karşılarındaki kişiyi kırıp kırmamaları çok önemli değildir. Kendilerine olan güvenleri her konuda iddialı olmalarına sebep olur.

YENGEÇ: Mantıklı kararlar vermeleri zordur. Anaç ruhları sebebiyle zor durumda kalabilirler.

ASLAN: Onlar için hayat bir eğlence yeridir ve keyif alamadıkları hiçbir ortamda bulunmak istemezler.

BAŞAK: Enerjilerini detaylarda harcarlar. Düşündüklerini söylemekten çekinmeyen tavırları, yanlış anlaşılmalarına sebep olabilir.

TERAZİ: Genellikle kendi bildiklerini doğru sayar ve bu konuda inatçı davranırlar. Onlarla anlaşmak zordur.

AKREP: Aynı anda pek çok şeye karşı aşırı istek duyabilirler. Kendilerine yapılanları unutmaz, yeri geldiği zaman hatırlatmaktan çekinmezler.

YAY: Hareketli ruhları sebebiyle, herhangi bir yerde sabit kalmaktan hoşlanmazlar.

OĞLAK: Sabır ve disiplin özellikleri gelişmiştir. Kolay kolay vazgeçmezler. Kendilerine güveni tamdır.

KOVA: Onunla anlaşmanın tek yolu, aynı tarafta olmaktır. Uyuşmadıklarını düşündükleri kişilerden vazgeçmekten çekinmezler.

BALIK: Kararsızlık, hayatlarının her alanında büyük söz sahibidir. Empati güçleri yüksek olduğu için onlarla tartışmak zordur.



ASTROGÜNDEM

Çoğunluk yola, azınlık hedefe odaklanır. Ay-Satürn 90'lığı; gökyüzünde güvensizlik hakim iken, kadın liderlerin alacakları inisiyatifleri ön plana çıkarabilir. İki ülke anlaşmazlığında aracı olacak olan ülkeler gündeme gelirken, tek taraflı yapılacak açıklamalar yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Dünya basını siyasetin gerçek yüzünü konuşacak.



