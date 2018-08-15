Gezegenler adına son derece yoğun günler yaşadık. 2018 yılına tutulma ile başladık ve bu yıl tam beş tutulma yaşadık. Gökyüzünün hedefi sürekli değişirken, birtakım konularda sabit kaldı. Kişisel mücadelelerin yanı sıra hem siyaseti hem ekonomiyi hem de ünlü isimleri sık sık gündeme getirmekle kalmayıp, ilk defa şahit olduğumuz olaylar yaşamamıza sebep oldu. Tutulmaların etkisi devam ederken kendisini esneten gökyüzü bu sefer hedefine sosyal hayatı aldı. Daha neler göreceğiz, okuyacağız, duyacağız demeyin. Yılın başında da dediğim gibi dünya değişiyor ve biz hızına yetişmekte zorlanıyoruz. Tutkuyla bağlandığımız gerçekler değişirken, kendimizi bir an olsun bir masalda yaşıyormuş gibi hissedebiliriz. Nedenine gelecek olursam, sosyal medya hesaplarında yaşanan hayatlar, dünya magazinine konu olmuş isimler, ben oldum, tamamım diyen az ünlü isimler, göstermelik yaşanan aşklar, gizli saklı yaşanan ilişkiler, dizilerde işlenen konular artık yeni gündemimiz olacak. Başka neler olacak derseniz;

Instagramı dünyası bilmiş olanlar hacklenme şokuyla karşılaşabilir.

Sosyal medyada yaşanan aşklar sansasyonel bir şekilde bitebilir.

Çok mutluyum imajı yaratanların hazin sonlarıyla karşılaşabiliriz.

Sahte sosyal medya hesabı açanlar, eski sevgililerini, eski dostlarını kendisine düşman yapıp stalklayanlar rezil olabilir.

Dizi ünlüleri aslında o kadar da ünlü olmadıklarını fark edecekleri olaylar yaşayabilirler.

Yeni ünlüler, ünlerini bir anda kaybedebilir.

'Artık bir araya gelmez' dediğimiz eski sevgililer bir araya gelebilir.

Ünlü isimler herkesin gıptayla baktığı ilişkilerinde sorun yaşayabilir. Kim bu ünlü çiftler derseniz; Beyonce- Jay Z, Justin Bieber – Hailey Baldwin, Jennifer Lopez- Alex Rodriguez, Gigi Hadid- Zayn Malik.



ASTROGÜNDEM

Bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar. Ay- Plüton 90'lığı beklenmedik olayları tetiklerken sosyal medyadaki bilgi kirliliği bir kez daha gündeme gelebilir. Doğru bilgiye ulaşmanın her geçen gün zorlaştığı bu yüzyılda birbiri hakkında konuşan ünlü isimlerin beyanlarının gerçeği yansıtmadığına şahit olabiliriz.



