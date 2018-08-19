'Dünya Değişiyor' kitabımda da anlattığım gibi bu yıl hepimizi yakından ilgilendiriyor. Aslına bakarsanız bilinmezliğin dağılmasıyla, yıldızlar, değişimin asıl şimdi başladığını anlatıyor. Yılın en sıcak günlerinden geçerken, gökyüzü büyük kararlar aldıracak gelişmelerin haberciliğini yapacak. Ayın ve güneşin peş peşe tutulduğu ve etkisinin devam ettiği bugünlerde zamanın ne kadar hızlı aktığını, hatta kendinizi eskisi gibi görmediğiniz gibi eskiye dair hiçbir şeyin kalmadığını fark edeceksiniz. Hepimizin hayatını değiştirecek tutulmalar ki, şisel hayatlarımıza büyük dokunuşlar yapmamıza neden olacak. Bugünlerde ne yaparsanız yapın detayların içinde asla kaybolmayın.

Gökyüzü 2019 yılını yavaş yavaş araştırırken, bu aylarda alacağınız tüm kararların önümüzdeki yedi yılınıza etki edeceğini bilmelisiniz. Tabii ki önce duygularınızı, sonra bakış açınızı değiştirecek yoğun bir dört ay geçirecekseniz. Kendisine yatırım yapanların işi çok daha kolay olacak diyor gezegenler. Bir astro koç olarak bu sıcaklarda, önümüzdeki aylarda sizi nelerin beklediğini yarından itibaren burç burç kaleme alacağım. 'Hangi mesajları görmeliyim, nelere dikkat etmeliyim?' diye sorguluyorsanız, burcunuza özel başlıkları okumalısınız. Zaman akıp giderken ipler sizin elinizde olsun.







ASTROGÜNDEM

Bir sebeple sever, bir sebeple vazgeçeriz. Jüpiter-Neptün ilişkisi, yıllara meydan okuyan insanların yeniden yıldızını parlatabilir. Sinema sektörünün ünlü isimlerinin yeni projelerini duyabiliriz. Bugün itibariyle Aslan burcunda düz seyrine giren iletişim gezegeni Merkür, bir süredir kaosun hakim olduğu alanları düzenleyebilir.