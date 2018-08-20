2018 yılının son aylarına giriş yapmışken, yazı bitirip sonbahar havasına bürünmeye başlıyoruz. Bu yılın beklentilerinizi karşılamadığını, çoğu zaman hayal kırıklıkları yaşadığınızı biliyorum Koç burçları. İşte şimdi her şeyi toparlama zamanı.

2018 yılının son aylarında dikkat etmeniz gereken konular...



Hayatınızda hiçbir konuda geri durmadınız. Uranüs burcunuzun üzerinde devrim yaparken yine durmayacaksınız. Fakat artık özellikle de Eylül ayında sorumluluklarınızı biraz olsun azaltmanız gerekiyor.



Cazibeniz ve liderliğiniz iş konusunda birçok sorumluluk almanıza yardımcı olurken sizi daha da yükseğe çıkaracak.

Ancak etrafınızda bazı kişileri toparlamaya çalışırken enerjinizi bölebilirsiniz.



Ekim ayındaki Venüs Retro'suna dikkat!

Burada yapmanız gereken; özellikle kurumsal bir yerde çalışan Koç burcuysanız karışıklıklardan uzak durmanız.



Gökyüzüne göre size önerim iletişim gezegeni Merkür, Kasım ayında Akrep burcunda geri giderken 1 Aralık'a kadar her şeyi iki kere düşünün. Belki de bunların hepsi yaşanırken; gelecek dört ayınıza inanmakta güçlük çekebilirsiniz.



1970-84 yıllarında doğmuşsanız; artık çok farklı evrede olduğunuzu, evlilikten ve ilişkiden beklentinizin ne olduğunu, özellikle son zamanlarda hissettiklerinizi göz önünde bulundurursanız sizin döneminizin geldiğiyle ilgili şüpheniz olmasın, yeter ki bu durumu kabul edin.



Yeni projelere başlamak için Eylül ayı iyi bir zaman dilimi olabilir. Kendinizi bu dönemde güçlü ve cesur hissederseniz, başarılara imza atabilirsiniz.



Yılın son birkaç ayında kardeşleriniz ve yakın çevrenizdekiler sizi epey zorlayabilir. İnsanların dertlerine çare bulmaya çalışırken güçten düşmek istemiyorsanız, onları da çözüm odaklı olmaları konusunda teşvik etmelisiniz.



2018'de sizi hayal kırıklığına uğratan kişileri yeni yıla taşımak istemeyecek, gökyüzünün desteği ile kararlar alacaksınız.

ASTROGÜNDEM

Ay-Güneş 120'liği siyasi partilerin kendi içlerindeki büyük değişimlere bugünden itibaren başlayacaklarını işaret ediyor. Dünya geçmişe atıfta bulunacak olaylar yaşarken, eski başbakanlar gündeme gelebilir. 'Biz bunu daha önce görmüştük, duymuştuk' diyeceğimiz olaylar öğrenebiliriz.