2018 yılının son dört ayında, üzerinizde hissettiğiniz baskıyı artık hissetmeyeceğiniz, adımlarınızı netleştiren bir dönem yaşayacaksınız. Kıvılcımı ile herkesi yakan gökyüzündeki tutulmalar, bu yıl da Aslan-Kova aksında gerçekleşti ve sizi yakından ilgilendirdi. Emin olun tüm karışıklık ve gerginliklerin yarattığı konulardan uzaklaşarak, uzun süreli etkili olacak bir rahatlama dönemi yaşayacaksınız.

Bu olumlu değişime odaklanmak sizi onurlandıracak. Tutarlı bir büyüme, olgunlaşma dönemi geçirmenize yardımcı olacak.

Büyük hamleler yapmak için de dost-düşmanı ayırt edeceksiniz.

2018 yılının son aylarında dikkat etmeniz gereken konular ise şöyle:

Evliyseniz Ekim ayında ilişkinize dahil olan üçüncü kişilerin varlığından rahatsız olacaksınız.

Yanlış anlaşılmalar ilişkinizi zedelesin istemiyorsanız temkinli olmalısınız.

Eylül ayında duruşunuzu korur ve sakin davranırsanız kazanan siz olacaksınız.

1970-1984 yılların arasında doğmuş bir Aslan burcuysanız üzerinde yoğunlaştığınız projelerinizin fikir olarak çalınmasından endişe duyabilirsiniz. Fikirlerinizi sahiplenmenizi tavsiye ederim.

Ekim ayında aşk gezegeni Venüs geri hareket ederken belli düzenlemelere girmek isteyeceksiniz.

Ancak abartılı ve gösterişli yanınızı bastırmalısınız.

1984-1998 yılları arasında dünyaya gelmişseniz, eski ilişkinizi sosyal medya hesabından silme konusunda arada kalabilirsiniz.

O sizi silmeden sizin silmeniz, sizi daha az sarsacaktır.

Kasım ayında işinizi değiştirmek, hatta sektör değişimi yapmak için harekete geçebilirsiniz.

Bu süreçte sizi desteklemeyen kişilerin asıl amacını öğrenmek adına ters köşe sorular sormalısınız.

Yılın son ayında kredi kartı limiti ve ek hesap kullanımlarını gözden geçirmeden büyük alışverişler için gönüllü olmayın, kullanmaları için de kimseye söz vermeyin.

Aralık ayında Merkür'ün geri hareketinden kaynaklı bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.

ASTROGÜNDEM

Güneş-Chiron iletişimi hizmet sektöründeki bazı kurumların yeni bir sisteme tabi tutulacağını işaret ediyor. Kamu kuruluşları ile ilgili yeni yaptırımlar ortaya çıkarken, bazı noktaların açık kalması toplumsal tepkiye neden olabilir. Kişisel hayatımızda ise ufak sakarlıklar yaşayabilir, elektronik eşyalarımızla sınanabiliriz.