Herkes gibi siz de 2018'in son aylarını huzur içinde geçirmek istiyorsunuz. Gökyüzü sizi desteklerken geçmişe dönük deneyimlerinizi de önünüze getirerek hayata karşı farklı sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak. Duygu durumunuzu kontrol etmekte zorlanacağınız günler yaşarken, burcunuza özel tavsiyelerimi mutlaka göz önünde bulundurun. Sizin için artık çok daha keyifli günler başlıyor. 2018 yılının son aylarında dikkat etmeniz gereken konular şöyle:

1960-1969 yılları arasında doğmuş bir Akrep burcuysanız ve kendi işinizi ortaklı bir yapıda kurmak istiyorsanız; biraz daha araştırma yapmanız gerektiğini söylüyor gökyüzü.

Kardeşlerinizle mal, miras paylaşımları konusunda yaşanılan anlaşmazlık Eylül ayında tatlıya bağlanabilir.

Kardeşlerinizle aranızı bozmaya çalışan kişilerin olduğunu fark edebilirsiniz.

Özellikle 1984–1998 yılları arasında doğduysanız, gökyüzü ilişkinizle ilgili sorunları daha da büyütmenize neden olabilir.

Ağustos ayında ilişkinizdeki sorunların bir türlü çözülmediğini düşünebilirsiniz.

Ekim ayında sizi kıskanan ya da fikir ayrılığına düştüğünüz kişilerle açık açık konuşacak, kozlarınızı paylaşacaksınız. Yalnız konudan sapmayın, eski defterler ve sırlar açığa çıkabilir.

Ekim, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek ve diyet yapmak için oldukça uygun bir ay.

Kiloyla ilgili problemleriniz varsa, kendinize yeni bir program belirleyebilirsiniz.

İlişkisi olmayan bir Akrep burcuysanız, arkadaşlarınızın birlikte tatil yapma teklifini reddetmeyin.

Bu tatil sizi; kalbinize dokunacak, ayaklarınızı yerden kesecek aşk ile tanıştıracak.

Kasım ayının ortasında başlayacak olan Merkür retrosu, aile ilişkileriniz ile ilgili keskin kararlar almanıza neden olabilir. Bu süreçte yalnız kalmak size iyi gelecektir.

Duygusal refahınız Aralık'ta belki de her zamankinden önemli olacak. Aile ilişkilerinizde aksayan konuları bir kez daha masaya yatıracaksınız. Özellikle maddi desteklerinizi inkar edenlerle karşı karşıya gelebilirsiniz.

Bu karşılaşmalarda savunmalarınızı kendinizden emin şekilde yapın ve mutlaka gerekçelendirin.

ASTROGÜNDEM

Her şey, neye layıksa ona dönüşür. Güneş- Plüton iletişimi gizli ilişkileri gün yüzüne çıkarırken, devlet içinde bilinmezleri sorgulatıyor. Ülkeler arası istihbarat açıkları, fikir ayrılığına düşen isimleri tartışmaya tutuşturabilir. Gökyüzünün hedefinde ünlüler var. Şöhretler ani rahatsızlıkları ile gündeme gelebilir.