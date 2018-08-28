Zor ayları arkanızda bırakırken çoğu zaman hayatla mücadele etmekten yoruldunuz ancak pes etmediniz.

Satürn'ün burcunuzdan uzaklaşması hayatınızda ağır bir tecrübe döngüsünü atlattığınızı vurguluyor.

2018 yılının son aylarında geleceğiniz için olumlu sonuçlar elde edeceğiniz bir zaman dilimindesiniz.

Mevsimin yüzünü sonbahara dönmesi ile birlikte dikkatler sizin üzerinizde olacak. Mesleki olarak gelişim göstereceğiniz 2018 yılının son aylarında ailenizin desteği önem kazanacak ve aile bireylerinizden daha fazla anlayış bekleyeceksiniz.

Unutmayın, 12 yılda bir gelen şans gezegeni burcunuza geliyor.

2018 yılının son aylarında dikkat etmeniz gereken konular şöyle:

Yılın son aylarında sizin için iş değil, insanlar zor olacak.

Sizi rahatlatacak hem fiziki, hem de manevi yönden iyi gelebilecek aktivitelere yönelebilirsiniz.

Eylül ayının son günlerinde mirasla ilgili konular gündeme gelebilir. Elinize geçecek parayı yatırım için kullanırsanız, ilerleyen aşamada önemli kazançlar elde edebilirsiniz.

Ekim ayında sevmeye kendinizi hazır hissetseniz de birlikte olmayı düşündüğünüz kişinin, sevginizi hak edip etmediği konusunda şüpheye düşebilirsiniz.

Yeteneklerinizi keşfedeceğiniz, özgüveninizin yükseleceği aylardan geçerken, batıl inançlarınızdan da arınabilirsiniz. Sizi olumsuz etkileyen sözlerden uzaklaşmanızı tavsiye ederim.

Kasım ayında ekonomik anlamda girişimler yapabilirsiniz.

Her şeyi aynı anda düşünme çabanız kaygılı ruh haline bürünmenize neden olabilir. Evliyseniz, Ekim ayında eşinize olan kıskançlığınız artabilir. Sorgulamalar, sonrasında pişman olacağınız yakıştırmalar ve imalarda bulunmanız, sizi çıkmaz yollara götürebilir.

1984–1998 yıllarında doğan bir Yay burcuysanız, işinizin eğitim alanına ağırlık vereceğinizi vurguluyor gök kubbe.

Çalışma hayatınızda destek göreceksiniz.

ASTROGÜNDEM

Özü doğru olanın sözü de doğrudur. Venüs-Satürn zıtlaşması eğitim sisteminin ayrışmalarına dikkat çekerken, Türkiye'nin limanları dünya basınında yer alabilir. Özel sektör çalışanlarını hedefine alan gökyüzü, işveren ile işçi arasındaki iletişimi düzenleyici kanunları gündeme getirebilir.