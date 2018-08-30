Hayatınızı baştan ayağa değiştireceğiniz, kendinizi çok iyi yönlendirebileceğiniz aylara giriş yapıyorsunuz. Alışılmışın dışında kararlar alacağınızı işaret eden gökyüzü, hayata karşı direnişinizi göstereceğiniz aylar yaşamanıza sebep olacak. 2018 yılında değişimi en çok hisseden burçlardan biri sizsiniz. Şimdi kurduğunuz düzeni bir adım daha ileriye taşıyacak ve yılı oldukça karlı kapatacaksınız. Bildiklerinizi hayata geçirirken, gökyüzünün size ne kadar cömert davrandığına şaşırabilirsiniz. Yılın geri kalanını nasıl yönetmeniz gerektiği konusundaki tavsiyelerimi mutlaka dikkate alın.

2018 yılının son aylarında dikkat etmeniz gereken konular şöyle:

Sınırlarınızı katı kurallarla belirlemeniz, bazı şeyleri kaçırmanıza neden olabilir. Unutmayın, hayatı yakalamak için hiçbir zaman geç değil. Yeter ki inancınızı kaybetmeyin.

Eylül ayında aile, başkalarını memnun etme, özgüven gibi konularda abartılı davranabilirsiniz.

Sorumluluklarınızı azaltmalısınız.

1960-1969 yılları arasında doğmuş ve ortaklı bir iş yapıyorsanız, Ekim ayında yola yalnız ya da başka ortaklarla devam etme kararı alabilirsiniz. Kararlarınızı yapıcı bir şekilde ifade ederseniz, dostluğunuz baki kalabilir.

Uzun soluklu bir ilişki istiyorsanız, Ekim ayında görünüşüyle dikkat çeken biriyle tanışabilirsiniz.

Ancak bu dönem çıkacak kişileri fazla ciddiye almamanızı öneririm.

Ekim ayında duygusal dünyanızın zindeliği bedeninize de yansıyacak. Stresten uzak durmanızı tavsiye ederim.

1984-1998 yılları arasında dünyaya gelmiş bir Kova burcuysanız ve kalbinizi kıran bir aşka son verdiyseniz, insanların sorgulamaları yorabilir. Bu süreçte yalnız kalmak size iyi gelecektir.

Kasım ayının ilk haftasında geri hareketine devam edecek olan yönetici gezegeniniz Uranüs, kişisel hesaplaşmalarınızı bir kenara bırakacağınızı işaret ediyor. Sizi artık yolunuzdan kimse döndüremeyecek.

Aralık sizin için yatırım yapma zamanı!

Bu ay, uzun süredir almak istediğiniz evi alabilirsiniz.



ASTROGÜNDEM

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