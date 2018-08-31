Planlarınızı harekete geçirme zamanı. 2018 yılının ilk aylarında ilişkilerinizde kararlı ve istikrarlı tavırlar sergilediniz.

Gökyüzü sizi sınavlara tabi tutarken aslında gerçeklerle de yüzleştirdi. Şimdi ise sabrınızın meyvelerini toplama zamanı.

Artık sizin için bambaşka bir dönem başlıyor. 2018 yılının son aylarında ilişkilerinizde kararlı ve istikrarlı tavırlar sergilerken duygu durumunuzu da kontrol edebileceksiniz. Gelin beraber size özel olarak hazırladığım astro koçluk tavsiyelerine göz atalım.

2018 yılının son aylarında dikkat etmeniz gereken konular şöyle:

Geçtiğimiz aylarda yaşanan tutulmaların etkisiyle hiç ummadığınız kıskançlıklara maruz kalabilirsiniz.

İç sesinize ve sizi uyaran dostlarınıza kulak verin.

yıllarında dünyaya gelmişseniz, Ekim ayında, var olan ilişkinizde baskıcı tarafınıza engel olamayabilirsiniz.

Önünüzdeki dört ay içerisinde peşinde olduğunuz ev planınızla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Satın almak istediğiniz mülk için pazarlık yapmamanızı tavsiye ederim.

Sonbahar aylarında bazı konularda yol almak için sizin kararınızı bekleyen insanlarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle aile içinde söz sahibi olacaksınız.

Eylül ayının ilk haftalarında eşinizle ya da sevgilinizle birlikte katılacağınız davetler artış gösterirken, tesadüfi karşılaşmalar söz konusu olabilir.

Yurt dışı bağlantılı bir işte çalışıyorsanız Ekim ayında bir süreliğine ailenizden uzakta yaşamanız gerekebilir. Duygusal gelgitler yaşayabilirsiniz, ancak döndüğünüzde kariyeriniz ivme kazanacak, unutmayın.

1984-1998 yılları arasında doğduysanız ve hayatınızda kimse yok ise bunun nedeni güven problemi olabilir. Kasım ayının ikinci yarısından sonra kalbinizin kapısını çalan kişiyi reddetmeyin.

1970-1984

Korkularınızdan arınacaksınız.

Aralık'ta evlenme, boşanma, taşınma gibi hayatınıza dair çok ciddi kararlar alabilirsiniz.

Dikkatli olmalısınız.



ASTROGÜNDEM

Ay-Satürn 120'liği Türkiye'deki kaynakları gündeme getirirken, geçmişte yaşanan acı olayların tekrar deneyimlenebileceğini işaret ediyor. Aile şirketlerinin konu olacağı bugün anlaşmazlıklar ve kaos gündemi oluşturabilir. İnşaat sektörünü hedefine alan gökyüzü bugün gündemin hızlı değişeceğinin altını çiziyor.