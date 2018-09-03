Sonbahar mevsiminin en güzel ayına giriş yapmış bulunmaktayız. Hem gökyüzünün, hem de gündemin oldukça yoğun olduğu ayları geride bırakırken, bu ay rahat bir nefes alacak ve kendi hayatımıza yöneleceğiz. Geride bıraktığımız tutulmaların etkisi devam ederken kimimiz hayatının dersini aldı, kimimiz ise geleceğe dair planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Şimdi ise hayat çok daha farklı bir yöne gidiyor. Zaaflarımızın etkisi altındayız. Büyük konuşma aylarını geride bırakırken, 'Asla başıma gelmez, asla yapmam' dediğiniz olaylar yaşadınız, konuşmalar yaptınız. Hayata dair yoğun değişimler yaşadığınız ayları düşündüğünüz zaman kendi savaşınızdan nasıl sağ çıktığınıza dahi şaşırıyorsunuz. İşlerin tersine döneceği bu ay, hayatınızın en ideal döngüsünü yaşadığınızı da fark edeceksiniz. Değişiminizi olumlu anlamda devam ettirirken, yaşadığınız her şeyi çok derinden hissedeceksiniz.

Ailesiyle sorun yaşayan, eşiyle, evladıyla ya da geliniyle anlaşamayan 1950-1969 yılları arasında doğanlar, ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar insanları memnun etmenin mümkün olmadığını fark edecekler ve değişimin öncüsü olarak kendi isteklerine yönelecekler.

1970-1984 yılları arasında doğanlar ise; kendilerini adadıkları evliliklerinde artık değer görmeyi beklemek yerine herkese hak ettiği değeri verecek ve kısasa kısas diyecekler.

Yıpranmış birlikteliklerden çıkan 1984-1989 yılları arasında doğanlar, bu ay kendilerini bulacaklar. Nasıl diye soracak olursanız... Bir süredir baskılanmış, manipüle edilmiş duygularını ortaya çıkaracak ve birilerinden uzaklaşmanın o kadar da kötü bir şey olmadığını fark edecekler.

Yaşam yolunda henüz yeni yeni yorulmaya başlayan 1990-1998 yılları arasında doğanlar hayatlarını başkalarına göre değil, kendilerine göre planlamaya başlayacaklar. Birey olmanın ağırlığını yaşarken olgunlaşacaklar.

ASTROGÜNDEM

Merkür-Venüs 60'lığı büyük şirketlerin plan değişikliklerini gündeme getirebilir. Bireysel görüşlerin ön planda olacağı bugün, siyaset ve ticaret adına ortak bir paydada buluşamayanlara şahitlik edeceğiz. Kişisel hayatlarda ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için büyük günlerin başladığının habercisi Merkür!