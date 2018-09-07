Madem Güneş, Başak burcunda ve Balık burcuna da karşıtlık yapıyor; gelin ünlülerin hem haritalarını inceleyelim, hem de kimleri neler bekliyor hep birlikte yorumlayalım. 25 Ağustos 1981 doğumlu Başak burcu Seçkin Özdemir, burcunun ilk derecelerinde doğmuş. Yakışıklı oyuncunun kariyerindeki sakin günler özel hayatı için geçerli olmayacak diyor Eylül! Hakkında yapılan yorumlara sert cevaplar vererek savunma yapacak oyuncunun aslında ne kadar hassas biri olduğunu fark edenler artacak. Birçok 1981'li gibi geleceği için köklü kararlar alacak ünlüler kervanında… Ama bu aydan itibaren önce detaylara takılıp kalmaması gerektiğini kendi de fark edecek diyor Eylül! Sadece 26 Şubat 1992 doğumlu Balık burcu Demet Özdemir değil, 26 Şubat doğumlu herkes için özel bir yorum yapacağım. Çünkü Balık burcunun yönetici gezegeni yüzyılda bir kendi burcundan geçerken; özelikle Şubat doğumlulara hayatlarının belki de akışını değiştirecek konuşmalar yaptıracak. Bu arada Şubat doğumlu Balık burçları, bu yıl huyu suyu en çok değişenler arasında yer alıyor. Duru güzel Demet Özdemir'i ise telli duvaklı gelin yapmayı hedefliyor yıldızlar. 28 Şubat 1995 Balık burcu olan Dilan Çiçek Deniz, en öne çıkan yılda doğmuş. Dilan Çiçek Deniz; tutulmalardan en büyük desteği gören, deyim yerindeyse 2018 yılının en şanslısı olan ünlüler arasında. Kazançlarına kazanç katacak birçok Şubat doğumlu Balık burcu gibi aşk hayatında fırtınalı günlerin eşiğinde olabileceğini söylüyor Eylül ayının seyri. 2 Eylül 1973 doğumlu Hande Ataizi, Eylül ayında konuşulacak ünlüler arasında. Başladığı programda açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekerken bazı gruplar tarafından da yanlış anlaşılabilir. Oyuncunun kısmeti sadece işte değil ilişkide de açılıyor. Motivasyonu yükselen Ataizi'ne tüm Başak burçları gibi Eylül ayı iyi gelecek.





ASTROGÜNDEM

Merkür-Satürn 120'liği büyük başın derdi büyük olur dedirtiyor. Ekonomi ve para piyasası hareketli günler yaşamaya devam ederken, uluslararası yaptırımların da ardı arkası kesilmeyebilir. İran ve Rusya ilişkisi bugünden sonra sık sık gündeme gelebilir. Uluslararası ilişkilerin sıklaştığı günler yaşayacağız.