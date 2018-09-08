Acaba demeyi, sorgulamayı ve çuvaldızı önce kendimize batırmayı öğretecek bir dönem başlıyor. Deneyim konusunda geçen ay kadar celallendirmeyecek ve kişileri bireysel olarak eleştiriye davet edecek. Başak burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın farklı bir sinerjisi olacak.

Belki ilk defa günah çıkarmayı, özeleştiri yapmayı, davranışlarımızı gözlemlemeyi tercih edeceğiz. Yeni Ay'ın amacı; önce kendimizi düzene sokmamızı sağlamak.

Kaşıkla verip kepçe ile almaları geride bırakan gökyüzü, biraz da olsa 'Ak akçe kara gün içindir' sözüne dönecek.

Titizliği ve detaycılığı ile nam salmış bir burçta olan Güneş ve Ay, aynı paralellikte sıralanıyor.

Merküryen bir etkiye sahip olması dışında yoğun retro ve ateş etkisinden kurtulan gökyüzü; bu yılın belki de en iyileştirici Yeni Ay'ını oluşturacak.

Venüs'ün Akrep burcuna geçmesini bu Yeni Ay sırasında biraz kurcalamak gerekecek.



NE ZAMAN OLACAK?

9 Eylül Pazar günü Türkiye/ İstanbul saati ile 18.00 sularında Başak burcunda gerçekleşecek.

Anın yükseleni ise Kova burcunda olacak.



NASIL ETKILEYECEK?

Altında amaç aramak istersek Venüs'ün bu Yeni Ay'a katkısı dillere destan olabilir. Bu sefer yoğunluklu olarak ilişkileri gündeme taşıyacak. Kıskanç ve kısıtlayıcı kişilerin işinin zor olduğunu ifade edebilir.

Toprak ve suyun hakim olduğu gökyüzünde kendinizi köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsiniz.

Sanki arkanızdan konuşuluyormuş hissinden kurtulmak zor olabilir. Uzun zamandır fark etmediğiniz duygular ile sizi baş başa bırakabilir.

Kendi çapınızda dedektiflik yapmak Yeni Ay'ın gizli anahtarı olabilir.





ASTROGÜNDEM

Ay-Venüs 60'lığı dertlilere nostalji yaptırıyor, cesurlara yeni şans kapıları aralıyor. Moda ve tekstil sektörünü sık konuşacağımız bugün, markaların şaşırtıcı kararlarına şahit olabiliriz. Ünlü isimlerin aşkları gündeme gelirken, ayrılıklarının arkasındaki gerçek nedenler yine bilinmeyenleri ortaya çıkaracak.