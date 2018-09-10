Gönülleri kasıp kavuran, aşkı sihirli okuyla hayatımıza sokan Venüs, dikkat çekiciliği ile bilinen Akrep burcuna geçiş yaptı. Venüs'ün narin, incinen yapısına aykırı olan Akrep burcu gizemli yönü ile her ne kadar aşk gezegenini desteklese de, şüpheci yönü ile bu hassas gezegenin güçsüz kalmasına neden oluyor.

Bu da demektir ki Venüs, Akrep burcunda kendisini iyi hissetmeyecek ve gönülleri zorlayacak.

Beş ay boyunca Venüs'ün Akrep burcundaki seyri, içimizi dışımıza çıkaracak. Başımıza daha ne gelecek demeyin. Buyurun burcunuza etkilerine bakalım.

KOÇ: Yoğun bir iş yerinde ve 2011'den bu yana aynı işte çalışıyorsan, kariyerinle ilgili iddialı günler başlıyor.

BOĞA: Dış etkenlerden dolayı, uzun zamandır hayalini kurduğun isteklerini askıya alabilirsin.

İKİZLER: Sosyalleşiyorsun, değişiyorsun, dönüşüyorsun, mücadele ediyorsun.

Taban tabana zıt olacağın kişilerin tavırları keskin konuşmalar yapmana neden olabilir.

YENGEÇ: İmkansız bir aşkın peşinden sürüklenebilirsin. Aman dikkat!

Asla ama asla dediğin duyguların değişecek ve sınırları kaldırmak isteyeceksin.

ASLAN: Bu dönem, odaklanma problemi yaşayabilirsin.

Kendini sürekli dalarken, düşünürken bulacaksın.

BAŞAK: İkili ilişkilerde beklentilerin oldukça yoğun olacak.

Hiç düşünmeden her derdine koştuğun kişilerin ilgisizliğine serzenişte bulunabilirsin.

TERAZİ: Duygularını, kararlarını sorgulayacağın bir döngüden geçeceksin. Eşinin ya da sevgilinin ilgisizliğinin ardında başka nedenler arayabilirsin.

AKREP: Burcunda yıllar sonra, beş ay boyunca Venüs'ü misafir edeceksin. Bu süreçte ne yaparsan yap içine sinmeyebilir.

YAY: İçindeki öfke dışarı çıkacak. Etrafındaki kişilerin yaşam tarzlarını kıskanma eğilimi gösterebilirsin.

OĞLAK: Bu döngüde yine aile meseleleri gündemini oluşturacak.

Büyük aile sırları bir anda ortaya çıkabilir.

KOVA: Bugüne kadar disipline ettiğin konularda kendine jestler yapacaksın.

Artık gezip eğleneceksin.

BALIK: Malum, Venüs su burcunda beş ay hareket edecek Bu tarihlerde savunman artacak.



ASTROGÜNDEM

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