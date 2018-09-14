Evet, doğru okudunuz; bugünler büyük konuşanları sınıyor. Kaldı ki hayat yormak için ısrarcı davrandığında kim söylenmez ki. Durum hiç de öyle değil diyor gökyüzü. Siz ne zaman yorulursanız ben o zaman araya sızar, tüm büyük konuşmalarınızı duyar ve gün gelir önünüze koyarım diyor.

Özellikle bugünlerde gökyüzünde gidişat çok büyük dönüşümde.

Adı üstünde, bu yıl değişmeyen dağ taş bile kalmayacak diyor 7 kat semada. Eğer siz de Kova burcuysanız veya 1990 yılı doğumlu iseniz; gelin hem magazin gelişmelerini öğrenin, hem de iç başlıklardaki sözleri göz ardı etmeyin.

Aşk büyük konuşturacak!

21 Ocak 1991 doğumlu burcu Oğlak, Satürn'ü Oğlak Hilal Altınbilek, yeni dizisi ile konuşulurken herkesi ters köşeye oturtabilir.

Çünkü gökyüzü büyük bir aşka yelken açabileceğini işaret ediyor. Güzel oyuncu, hayatının en önemli yıllarından geçtiğini kendisi de dile getirecek.

Sevecek, sevilecek, kıskanılacak!

2 Şubat 1990 doğumlu, burcu Kova, Satürn'ü Oğlak olan İrem Helvacıoğlu, 2018'in en dikkat çeken isimleri arasında yer alacak.

Öyle ki Helvacıoğlu'nu bir anda farklı bir projenin içinde bulabilirsiniz diyor gökyüzü. Aşk sarhoşu olan genç oyuncular kervanına katılan İrem Helvacıoğlu, sosyal medya ve hayranları ile zorlanan oyuncular arasında yer alabilir. Unutmayın ki bugünler, 1990 doğumlu, haritasında stelyum yapmış herkes için büyük sürprizler yapacak. Satürn Oğlak, 1990 yılında doğanlara radikal kararlar aldıracak.

Evli mutlu çocuklu!

13 Şubat 1992 doğumlu, Kova burcu Almeda Abazi, Kova burçlarının kıskanç tarafını göreceğimiz ünlülerimiz arasında yer alacak. Natal haritası, mevcut projelere dahil olan Kova burçlarından olacağını işaret ediyor.

Yeni evlenmiş olan oyuncu, bebek haberi ve evliliği ile konuşulan ünlüler arasında yer alacak.

Gelin olacak!

7 Şubat 1990 doğumlu Derya Şensoy, ilişkisi ile yine gündeme gelirken, hayatını kuran ünlüler arasında yer alacak. Bu ay, özelikle 1990 doğumluları baş göz etmek için elinden geleni yaparken iş ve gelecek kaygılarını daha çok hissedenler arasında olacaklar.



ASTROGÜNDEM

Ay-Güneş 60'lığı imparatorlukla yönetilen sistemleri mercek altına alıyor. İngiltere, Avrupa Birliği ilişkileri ile tekrar gündeme gelebilir. Uluslararası ilişkilerin daha da ısınacağını işaret eden gökyüzü, Avrupa ülkelerinin yapacağı siyasi açıklamaların ortalığı bir ringe döndürebileceğinin de altını çiziyor.