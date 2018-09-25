Gökyüzünde bugün gerçekleşen dolunay esnasında büyük kare açı meydana geliyor. Dolunayın oluşumunda var olan açının yalnızlara ve müzmin bekarlara güzel haberleri olacak. Sürprizlere açık olunması gerekli. Yeni tanıştığınız kişilerle tesadüfen başka yerlerde de karşılaştığınızı düşünebilir, rüyanızda gördüğünüz kişileri bazı olaylara bağlayabilirsiniz. Eski sevgiliniz ya da eşinizle olmadık yerlerde karşılaşabilirsiniz.

Yaz günlerinde konuştuğumuz gündemleri yeniden masaya yatırıyoruz. Kişisel olarak hangi konuda gelişmeler yaşadıysanız, aynı meseleleri dillendirirken bulacaksınız kendinizi.

Bu yüzden Eylül ayı her birimize uzun gelecek.

Bitmeyen konular, uzayan konuşmalar; sizlere bugünleri derinlemesine yaşatabilir.

Burçlara etkisine gelince...

KOÇ: Kariyerinizle ilgili keskin kararlar alacağınız günler kapıda!

BOĞA: Ailenizle ilgili sorumluluklarınızın artacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz.

İKİZLER: Gizli aşklar, üzeri kapatılmış gerçekler gün yüzüne çıkacak.

YENGEÇ: Yeni insanlarla tanışacak, sosyal çevrenizi genişleteceksiniz.

ASLAN: Uzun zamandır ilişkisi olan Aslan burçları evlilik kararı alacak.

BAŞAK: Kaygılarınızı yönetmekte zorlanacaksınız.

TERAZİ: İkili ilişkiler hayatınızın merkezinde olacak AKREP: Hemcinslerinizle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz.

YAY: Yeni bir anlaşmaya imza atacaksanız, sözleşmeyi dikkatlice okumanızda fayda var.

OĞLAK: Kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız, birlikte hareket etmek isteyeceğiniz kişiyi dikkatli seçmenizde fayda var.

KOVA: Bugünlerde ailedeki miras konuları gündeme gelebilir.

BALIK: Başarı odaklı günlerden geçiyorsunuz.

İsteklerinize ulaşacaksınız.



ASTROGÜNDEM

Dolunay, İngiltere'yi hedef alıyor. Prens ve prenseslerin magazine konu olacak olaylarının yanı sıra, İngiltere'nin siyasi adımları da çok konuşulacak. Bugünden itibaren uluslararası projeler, hava alanları ve ağır silah sanayi gündeme gelirken, yan yana gelmez dediğimiz siyasi isimlerin anlaşmalarını duyabiliriz.