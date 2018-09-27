İşte geldi çattı sarı renklerin hakim olduğu mevsim sonbahar… Kışın habercisi sonbahar, bizi adeta soğuklara hazırlıyor.

Vücudumuzu da, ruhumuzu da çetin koşullara alıştırıyor; sadece insanoğlu değil doğa da değişiyor. Sonbahar demek, sadece hüzün demek değil. Huzuru ve sakinliği de bulabileceğimiz bir mevsime hoş geldik…

Öncü burçlar: Mevsimleri başlatan burcun insanları, ilgilendikleri her konuda öncü olmaya meyillidir. Koç ve Teraziler şimdiki zamanla, Yengeç ve Oğlaklar ise geçmiş zamanla ilgilenirler. Koç ve Yengeç burçları yazın ruhunu severken, sonbahar aylarını arınma fırsatı olarak görürler.

Sonbaharın huzur getirdiğine inanan Terazi ve Oğlak burçları ise, hayatta yapacakları atılımları bu aylara saklarlar.

Sabit burçlar: Sabit burçlar; mevsimlerin ana karakterlerini oluşturan, mevsim ortalarındaki burçlardır.

Toplumsal ve etik kuralları belirleyen, toplumun devamlılığını sağlayan, sağlamlığını koruyan bu burçlar;

Boğa, Aslan, Akrep ve Kova'dır.

Bu burçların tipik özelliği, şartları devam ettirmeleridir. Boğa ve Aslanlar sonbaharı kendileri için bir fırsat bilerek istedikleri değişimleri yaparlar. İş değiştirme, kişisel değişimler gibi pek çok alanda yenilik yapmak isterler.

Akrep ve Kovalar için ise sonbahar fırsat mevsimidir. Akıllarını en çok yordukları dönemdir.

Değişken burçlar: Mevsimleri bitiren ayların temsil ettiği burçlar, hareketli (değişken) burçlardır. Bu gruba ait burçlar; çok yönlü, değişime direnmeyen, topluma esneklik kazandırıp iletişimi kolaylaştıran özelliklere sahiptirler. İkizler ve Başaklar için sonbahar, ektiklerini biçme zamanıdır. Sonbaharda çok daha yüksek eforla çalışmayı tercih ederler.

Yay ve Balıklar için sonbahar, sakinleşme dönemidir.

Fevri hareketlerden uzak durmayı ve gözlemlemeyi tercih ederler.



ASTROGÜNDEM

Ay-Satürn 120'liği, erken seçimi gündeme getirerek siyaseti hareketlendirebilir. Yerel seçimle ilgili yasa ve tüzük değişiklikleri gündeme gelebilir. Ticari anlamda da hareketli bir gün yaşarken, bugün ekonomik verileri doğru analiz etmek çok önemli olacak. Kazananlar ve kaybedenler artık ayrışmaya başlıyor.