Ateş döngüsünden geçiyoruz, farkında mısınız? Ay, Koç burcunda ruh bulurken;

1980-1987 yılları arasında doğanları da hedefine alıyor.

Eğer çevrenizde bu tarih aralığında doğan kişiler varsa, hayatlarının değişmeye başladığını yavaş yavaş sizler de gözlemlemeye başlayacaksınız. Eğer bir Koç burcuyla çalışıyorsanız, önümüzdeki 2.5 ay boyunca o kişinin üzerine gitmemenizi tavsiye ederim. 'Kim bu Koç burçları?' diyecek olursanız, gelin ünlüler dünyasına beraber bakalım.

21 Mart 1987 doğumlu İrem Derici'yi, bugünlerde çok daha fazla konuşacağız.

Aşkın onu nasıl değiştirdiğine hep beraber tanıklık ederken, belki de 2018 yılını evli olarak bitirecek.

1 Nisan 1986 doğumlu Özge Özpirinçci'yi oldukça duygusal günler bekliyor.

Birlikteliği ile kendi içinde zor bir süreçten geçen güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımları ile adeta sevenlerine içini dökecek.

17 Nisan 1986 doğumlu Pelin Akil, duygusal değişimler yaşarken özel hayatı da daha fazla irdelenecek. Bu durum, güzel oyuncuyu sürekli açıklama yaparken görmemize neden olabilir. Söz konusu durum her ne kadar eşinin şu an askerde olmasına yorumlansa da, aslında konunun çok daha farklı olduğu önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak.

13 Nisan 1984 doğumlu Müge Boz, 2018 yılının son aylarını oldukça stresli geçirebilir. Koç burcu olarak aklı son derece karışık olan güzel oyuncuyu, önümüzdeki günlerde çok konuşacağız. İşlerinde, projelerinde ve yeni anlaşmalarında yaşayacağı sorunları samimi bir dille açıklayabilir. Aynı zamanda Müge Boz'u ünlü birisiyle yaşayacağı aşk ile de sık sık gündemde göreceğiz.

Dolunaydan dolayı hepimizin ruhuna bürünen ateş; beklentilerimizi yükseltirken, kararlı adımlar atmamızı da sağlayacak.



ASTROGÜNDEM

Ay-Neptün 60'lığı, devrik liderleri gündeme getirirken; ABD Başkanı Donald Trump, dünyaya göz dağı vermeye devam edecek. Doğal afetler ile sınanan ülkelere bugünden itibaren bir yenisi daha eklenebilir. Siyasi söylem savaşının her geçen gün artması, toplumları çare aramaya mecbur bırakacak.