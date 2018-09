Sonbahar, kısa geçen aşkların üstünü karalama ve sevdiklerimizle yağmur altında yürüme mevsimi. Evet, hepimiz çok yorulduk, özellikle de gökyüzünün hareketliliği bizi oldukça etkiledi. Önümüzde huzur bulmak, biraz kabuğumuza çekilip olan biteni anlamak için üç ay var. Ruhen kendimizi bu mevsime hazırlarken, fiziksel olarak da bir şeyler yapmanın zamanı geldi. İşte burçlara göre güzellik taktikleri:

Koç, Aslan ve Akrep: Vücutta baş bölgesini temsil eden Koçlar, gür saçlarıyla bilinen Aslanlar ve saçlarıyla oynamayı seven Akrepler; bu dönemde saçlarına bakım yapmayı ihmal etmemeli.

Beklentileri yüksek olan bu üç burç için sonbahar; ruhlara ilaç gibi gelecek, yapacakları bakımlarla kendilerini daha rahat ve güzel hissedecekler.

Boğa, Başak ve Yay: Güçlü yapısıyla Boğalar, ince ve zarif fiziği ile Başaklar, sportif yapılı Yaylar; sonbaharda vücutlarına gereken özeni göstermeli. Yaz aylarında Merkür'ün gerilemesiyle ailevi problemlerden kafasını toparlayamayan Başak ve Yaylar ile ufak tefek sağlık sorunları yaşayan Boğalar, vücutlarına bakım uygulayarak kendilerini daha iyi hissedebilirler.

Terazi, Oğlak ve Kova: Venüs'ün güzel insanları Teraziler, belirgin yüz hatlarına sahip Oğlaklar ve yüzü dikkat çekecek kadar güzel olan Kovalar için yüzlerine yaptıkları en ufak bakım bile önemli. Sonbaharı kasvetli bir dönem olarak görmeyen bu burçlar için, yenilenip enerjilerini tekrar kazanma zamanı.

İkizler, Yengeç, Balık: Hızlı hareket etmeyi ve bakıma uzun saatler harcamayı sevmeyen İkizler'in, çabuk sıkılan Yengeçler'in ve ara sıra tembellik yapmaktan geri kalmayan Balıklar'ın vücutlarının bakıma ihtiyacı var. Uzun ince ellere sahip olan ve konuşurken ellerini çok kullanan bu burçlar için bakım ilaç gibi gelecek.





ASTROGÜNDEM

Ay-Jüpiter karşıtlığı, ülkemizde bulunan partilerin siyasi liderlerini gündeme getiriyor. Bilgi kirliliğinin yoğun olacağı bugün, doğru olanı ararken yanlışa biraz daha yaklaşabiliriz. Ülke gündemimizin hızına yetişmekte zorlanacağız. Kadınları ve çocukları ilgilendiren haberlerle karşılaşabiliriz.