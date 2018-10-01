Gezegenler tüm hızıyla 2019 yılına doğru akarken öğretileri asla yavaşlamıyor. Ders almamız gereken mesajları bir bir iletirken Ay; Yeni Ay ve Dolunay halleri ile de adeta sınava tabi tuttu. Astrolojide duygularımızı etkileyen Ay'dır. Ay'ın birçok şeklinin olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Bu çeşitlilik bizim ruh halimize etki ettiği gibi kuracağımız diyalogları da etkileyebilir. Ay'ın bulunduğu burç, gün içerisinde ruh halimizi, ilgilendiğimiz konular ve diğer insanlarla iletişimimiz ile işleri ele alış biçimimizi yönlendirir. Ay, burçlar kuşağında bir turu 28 ila 29 günde tamamlar ve yaklaşık 2.5 günde bir burçtan diğerine geçer. Bu süreçte gezegenlerle açısını kaybeden ve bağlantısını kuramayan Ay, boşlukta kalır ve bu boşluk halinin etkilerini hissederiz. Ay boşluktayken;

Önceden planladığımız işlerimizde, organizasyonlarımızda, toplantılarımızda dahi eksiklikler yaşayabiliriz.

Önemli iletişimlerimizde istediğimiz sonucu alamayacağımız gibi kendimizi de ifade edemeyebiliriz.

Yeni bir projeye, işe başlamakta zorlanabiliriz. Bir işiniz varsa ertelemeye çalışın.

İnternetten alışveriş yapmak, saç kestirmek gibi aktivitelerde istediğimiz sonucu alamayabiliriz.

Kaygılarımızı kontrol edemeyebilir, sürekli endişeli ruh hali içinde olabiliriz.

Kredi çekme, borç verme gibi maddi kaynaklı işlerimizde de aksilikler yaşayabiliriz.

İş yerinde ya da aile içinde otoriter kişilerle çatışmalar yaşanabilir. Ayın boşlukta olacağı bu günlere dikkat: 1-3-5-7-9- 12-14-19-24-26-28.



ASTROGÜNDEM

Ay-Venüs ilişkisi gergin geçecek günün işareti. Sağlık sektörüyle ilgili gelişmeler gündeme gelirken, hizmet sektörüne dair ilginç haberler okuyabiliriz. Belirli kişilerin hedef olabileceği bugün yeni değişimlerin başladığının da işareti olabilir. Şansın da bir yere kadar geçerli olduğunu anlayacağız.



