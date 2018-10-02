Ekim ayında dünya siyaseti son derece hareketli olacak.

Her kafadan bir ses çıkarken, bizlerse olmazları konuşuyor olacağız. Gündemin yoğunluğu kişisel hayatlara ise kaygı olarak yansıyacak.

Ekonomik değişimler, siyasi hareketlilik gibi konular sık sık konuşulacak. Para bu ay el değiştirirken dünyanın göz bebeği ülkeler, kendi tuzaklarına düşecekler. Bundan iki yıl önce yapılan 'Türkiye'ye gitmeyin' ya da 'Dikkatli olun' terör duyurularını bu sefer Avrupa ve ABD için duyacağız.

Bu yorumun pek kafanıza yatmayacağını tahmin ediyorum.

Sadece size şu kadarını söyleyebilirim.

Gelişmiş ülkelerin istihbarat servislerinin içinde ayrışmalar yaşanacak.

Depremlerin sistemlerde olduğunu göstermek isteyen Venüsyen günler, önce Avrupa ülkelerinin temellerindeki çürük işleyişi gösterecek. 'Nereye doğru gidiyoruz?' derseniz...

Yeni bir dünya düzeni kurulurken, korkuyu pazarlayan sistemlerde parçalanmalar başlayacak.

Geleceğini merak eden insanlık ülkelerinin geleceğini merak eder hale gelecek. Ülkelerinin ne olacağı, dünyanın ne yöne gittiği konusu herkesin ortak kaygısı haline gelecek. Dünyayı çekiştirenlerin bile aklını karıştıracak uzay bilimleri gündemi doldurmaya başlarken, bizim için yine espri konusu olacak.

2018 yılının en önemli aylarından biri olan Ekim ayında, Güneş'in 23 Ekim'den itibaren Akrep burcuna geçişi ile yer kürenin frekansı yine artacak.

Yardım kuruluşlarını, vakıfları ve dernekleri yakından ilgilendirecek.

Hava burcu döngüsünde kurulmuş ülkemizin en eski sivil toplum kurumlarından biri de gündeme gelecek.





ASTROGÜNDEM

Ay-Neptün 120'liği, el değiştiren stratejileri ortaya çıkarıyor. Sık sık kamera önünde olan siyasi isimlerin söylemlerinin ardındaki stratejiler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda yer altı gezegeni Plüton, Oğlak burcundaki geri hareketini sonlandırırken, Avrupa ülkelerine büyük dertler bırakacak.