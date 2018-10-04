Yaratanın sistemi, hatalarımızı görmemiz için dönüyor.

Ekim ayında sevginin, aşkın temsilcisi Venüs yani Zühre, sevenlere seslenecek. 'Gülün dikeni vardır, sen bu dikene ne kadar katlanacaksın?' diye soracak.

Günlerimizi, gecelerimizi sarıp sarmalayacak Venüs retrosu ile yüreğimizi kimlere açtığımızı göreceğiz. Kimi zaman bedel ödeyecek, kimi zaman ise bedel ödeteceğiz. Korkunun ikinci plana atılacağı günler art arda yaşanırken, içimizden geçenleri söylemekten çekinmeyeceğiz.

Peki, her şey bu kadar mı olacak?

Hayır.

Aşıklar, sevenler, kendini çıkmaz sokaklarda hissedenler, emeklerinin karşılığını almak isteyenler bu ayı çok iyi değerlendirmeli.

Nedenine gelecek olursam...

Haksızlıklara dur diyecek olan gezegenler yanınızda yer alacak. Gönlümüzle günahlarımızın arasında kalacağımız günlerdeyiz demeden edemeyeceğim.

Gönül gözü açık olanlar konuşacak, üstüne konuşanlar ise dara düşecek. Gönlüne güvenenin, nefsine hakim olanın başını rahatça yastığa koyacağı günler yaşayacağız. Kalbi gaflete düşenin yaşayacakları ise sırat köprüsü az kalır dedirtecek.

Tam bir muamma olan bu sorunun cevabını bu ay tecrübeleriniz verecek. İkili oynadığını bildiğiniz kişilere gösterdiğiniz tahammül azalırken kendi kendinizi suçlayabilirsiniz.

Ancak unutmamanız gerekir ki; belki de o anın şartları öyle davranmanızı gerektiriyordu, olamaz mı?

Düşünmeden hareket etmek çok büyük riskleri barındırırken, içinde bulunduğumuz cendereden çıkamamak mı daha kötü, yoksa bilmediğimiz risklerin sorumluluğunu almak mı diye düşüneceğiz.





ASTROGÜNDEM

Güneş-Venüs ilişkisi gizli rakipleri ortaya çıkarıyor. İç siyasetimiz hakkında dünya basınına demeç veren isimlere bugün yenileri eklenirken, medyaya farklı komplo teorilerini de sunabilirler. Venüs Retro'suna son üç gün kala ikili ilişkilerde yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir, dikkat!