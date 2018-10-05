Konumuz Akrep burcu ise ve Venüs, Akrep burcunda gerileyecekse o zaman tüm Akrep burçlarını konuşacağız demektir. Haritası ve burcu Akrep olan Türkiye'yi bu süreç yakından ilgilendirecek. Venüs'ü de Akrep olan Türkiye, hızlı günlere doğru yürürken tüm gözlerin ülkemize ve sınırlarımıza çevrileceğini işaret ediyor.

Jüpiter-Akrep döngüsünde plan değiştiren ülkemiz, yeni bir sürece başlayacak. Özelikle Almanya-Türkiye ilişkileri farklı bir boyut kazanırken rüzgarı kendimize çevireceğiz.

Gücünü, baskın yapısını ortaya koyarken bazı konuların yavaş da olsa uzlaşarak çözülmeye başlandığı bir sürece girdiğimizi işaret ediyor.

Her günü farklı geçirmememizi sağlayacak Jüpiter- Venüs-Akrep döngüsü gönlümüzü sıkan mevzuları da masaya yatıracak.

27 Ekim 1983 doğumlu Akrep burcu Kıvanç Tatlıtuğ, sektöründe büyük yol kat ettiğini ve kendi ile bir yarışta olduğunu dile getiren ifadeler kullanacak. Oyuncunun evliliği çok konuşulurken haritasındaki Yay'lar sayesinde baba olacak.

10 Kasım 1982 doğumlu Ahmet Kural, yine ilişkisi ile gündeme gelecek. Magazin dünyasının diline düşecek olan Kural, birilerine sevgisini anlatmak zorunda kalacak.

9 Kasım 1981 doğumlu Akrep burcu güzel oyuncu Gökçe Bahadır'a Jüpiter destek olurken, Venüs gerilemesi ile de bitmeyen yakıştırmalara bir nokta koyacak. Maddi kazançlarında olduğu gibi aşkta da yüzü gülecek.

Beyaz atlı prensini bulup gelinlik giyecek.

2 Kasım 1984 doğumlu Berrak Tüzünataç, yeni projesi ile konuşulacak.

Ama ilişkisindeki gelgitler dikkat çekecek.





ASTROGÜNDEM

Hak yerde kalmaz. Merkür-Jüpiter ilişkisi gizli istihbarat sistemlerine vurgu yaparken, bazı ülkeleri öne çıkarabilir. Bilgi kirliliğinin önüne geçemeyeceğimiz bugün, birçok haber ile karşılaşacağız. Venüs Retro'suna son iki gün kalmışken etkilerini hayatınızın her alanında hissetmeye hazır olun!