Yarın Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşecek.

Her Yeni Ay, yenilenmeyi değil bazen de ortalığı toplamayı temsil eder. Gökyüzünün en havalı burcunda Ay yenilenirken, Yeni Ay'ın referans aldığı gezegen geri gidiyor olacak. Ekim ayındaki Yeni Ay'ın garip bir sinerjiyi üstünde taşıdığını siz de fark edeceksiniz.

Bu durumu düğüne gidip gelinle damadın olmamasına da benzetebilirsiniz. Tabii hep güzel şeylere değinmek isteyen gökyüzünün bu seferki derdi; aşkı, sevgiyi temsil eden değerlerin ne kadar yıpratıldığı olacak. Ayrılanı beğenmeyeceğiz, ayrılık nedenlerini kabul etmeyeceğiz derken bir de üstüne kimseyi kimseye yakıştırmayanları göreceğiz.

Bu günlerde zamanın kıymetini daha iyi anlarken hayatın ne kadar hızlı akıp gittiğini hava burcunda hareket eden Güneş ve Ay'dan öğrenemeyeceğiz.

Bir de Merkür ile kimsenin gerçekten kimseyi dinlemediğini fark edeceğiz.

Üstten bakmaların en şaşaalısı bu Yeni Ay sayesinde oluşacak.

Sakarlık artacak, refleksler tıkanacak.

Kısacası hepimizin bir şekilde eli ayağına dolanacak.

Ama konuşurken değil. Çünkü konuşurken aristokrat tavırların, üstten üstten bakmaların, göz kaçırıp görmezden gelmelerin en şatafatlısı yaşanacak. 'Ey Terazi burcunun Yeni Ay'ı ne istiyorsun insanlıktan?' diye sorsak; eminim 'Asıl siz kendinizi ne sanıyorsunuz?' diye cevap verir. İkinci evliliğini yapmış herkesi abluka altına alan Venüs retrosu, en hantal ve en ağır haliyle duygulara temas ederken Yeni Ay'ın tavrı ise herkesi daha da farklı havaya sokacak.

Sanat konuşulacak.

Filmler sertçe eleştirilecek.



ASTROGÜNDEM

Güneş-Ay düğümü iletişimi, birbirine ayak uydurmakta zorlanan partilileri ve iç hesaplaşmaları işaret ediyor. Uranüs öyle bir derecede ki, dünyayı yine hareketlendirilecek. Rusya ve ABD ilişkileri yaprak dökümü gibi devam edebilir. Birbirinden ilginç haberler duyacağımız bir haftaya hazır olun!