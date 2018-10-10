Akrep'te bugün itibari ile hareket etmeye başlayacak olan Merkür, hayat yolundaki düşüp kalkmaların bazen ne kadar zor olduğunu gösterecek.

Ekim ayının gündemini elimden geldiğince sakin ve yumuşak ifade etmeye çalışıyorum. Ancak bir tarafta dönüştürücü Yeni Ay, bir tarafta Venüs'ün Akrep burcunda retro hali ve şimdi de iletişim gezegeni Merkür'ün Akrep burcundaki hareketi kolay bir ay yaşamayacağımızın da işareti.

Şaşırtıcı sürprizlerin yaşanacağı bu süreci son derece hızlı yaşarken, yüzleşmesi de bol olacak. 21 günlük döngü hayatımızın anlamı adına çok önemli olacak.

Çok bilmenin yarışacağı günler yaşayacağımızı bilmelisiniz.

Sorunları daha da büyütürken yardım istediğimiz kişiler, eleştirel bir tavır takınacak.

Özellikle maddi sıkıntılar sonucunda daha önce yardım ettiğimiz kişilerden yardım beklerken, bize sırtlarını dönmeleri hiç de şaşırtıcı olmayacak.

Zor zamanımızda yine en iyi, en sağlam destekçimiz kendimiz olacağız.

Merkür, Akrep burcunda boğulur mu, bilinmez ancak aklımızı zapt etmek oldukça zor olacak. Ne var ne yok ortaya dökülmeye uygun günler yaşarken sırlarımızı saklamakta zorlanabiliriz.

Şüpheci kimliğimiz ön plana çıkacak, adeta hepimiz birer dedektif olacağız. Mantığın ve gerçeğin ışığında hareket ederken bin düşünüp bir konuşacağız. Güç gösterilerine pabuç bırakmayacağımız bu süreçte herkes kahraman olmaya aday olacak.

Bildiğimiz doğruları cesurca dile getirirken; kim üzülmüş, kim kırılmış hiç kimsenin umurunda olmayacak.

Merkür Akrep burcundayken gizli kalmış her şey ortaya çıkacak.

Hırsına yenilen oyun dışı kalacak.



ASTROGÜNDEM

Merkür-Uranüs karşıtlığı siyasi kimliklerin sağlık sorunlarına işaret ediyor. Bilgi kirliliğinin yoğun olabileceği bugün, doğru habere ulaşmak ise neredeyse imkansız olacak. Gün, karışıklığı işaret ederken, beklenmedik olaylarla karşılaşabiliriz. Hasetle konuşan insan sayısı daha da artacak.