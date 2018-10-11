'Başıma ne gelirse duygularımdan' diyenlerden misiniz? Gelin bugün yazdıklarıma bir göz atın.

KOÇ: Liderlik vasfını kontrol edemediğin zamanlarda olaylar karmaşık hale gelebiliyor. Ahengi yakalayabilmek için arka planda kalmayı denemelisin.

BOĞA: Alışkanlıklarının bozulmasına tahammül edememen hem seni, hem çevrendeki kişileri zor durumda bırakabilir. Biraz daha esnek olmayı denemelisin.

İKİZLER: Uç noktalarda yaşadığın duyguların anlaşılmanı zorlaştırabiliyor.

Kaygılarını kontrol altına alarak kararlar almalısın.

YENGEÇ: Duygularınla aldığın kararlar seni zor durumda bırakabiliyor.

Kalbini mantığına eş tutarak hareket etmelisin.

ASLAN: Çevrene ve duygularına karşı baskın davranman yanlış anlaşılmana sebep olabilir.

Empati duygunu geliştirmelisin.

BAŞAK: Detaycılık işine yarasa da seni zor durumda bırakabiliyor. Her istediğinin olmayacağını anlamalısın.

TERAZİ: Nasıl hareket edeceğine karar veremediğin zamanlarda aldığın kararlar sana pişmanlık olarak dönüyor. Duygularından emin olmadan karar almamalısın.

AKREP: İnatçılığın, farklı düşüncelere kapalı olmana neden oluyor. Seni yorgun düşüren duygulardan uzaklaşmalısın.

YAY: Özgürlüğün yalnızca fiziksel değil, duygusal da. Seni yaşamından alıkoyan duygulardan uzaklaşmalısın.

OĞLAK: Planlı olman seni gerginleştiriyor. Sorunlara karşılık alternatif yollar düşünmelisin.

KOVA: Kısıtlandığını düşündüğün an, kırıcı davranıyorsun. Duygularını kontrol etmekte zorlandığında uzaklaşmalısın.

BALIK: Savunma yönün gereksiz çıkışlara neden oluyor.

Olaylara rasyonel bakmalısın.



ASTROGÜNDEM

Merkür-Ay düğümü 90'lığı, 1984-1998 yılları arasında doğanları hedefine alıyor. Geçmişte kaldığı düşünülen olaylar gündeme gelirken, saklı kalmış bilgiler ortaya çıkıyor. İş dünyasından futbola kadar pek çok isim medyaya düşebilir. Hiç ummadığımız kişilerle ilgili haberlere şahit olmaya hazır olun!