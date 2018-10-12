Güneş yüzünü kışa çevirmeye hazırlanırken üstünüzdeki ağırlığın, iç sesinizdeki anlamsız öfkenin nedenini size bir-iki cümleyle anlatmak istedim.

Bizi bize düşüren Venüs'ün geri hareketi bir yana, Uranüs; unutulanların tozunu alırken, dünyası tersine dönenlerin, aşka, evliliğe küsenlerin elinden tutmak için uğraşacak. Hatta 2017 yılında boşananları dahi yeniden evlendirmeye çalışacak. Kardeşi kardeşe düşüren, yedi yıldır ateş burcunda dünyayı adeta yangın yerine çeviren, kalplere olmazları hissettiren Uranüs şimdilerde Koç burcuna geçmeye hazırlanıyor.

Büyük konuşanlara ders, arkadan iş çevirenlere dert vermeyi hedefliyor.

Bazı alışkanlıkları bırakamayanlardansanız, Uranüs hepinizin iki yakasına yapışacak.

'Başıma olmaz işler geldi, dolandırıldım' diyenlerdenseniz hayatınız değişecek.

Devrim gezegeni hayatlara devri daim yaptıracak. Herkes aklındakileri anlatırken kendi dünyasının yalnızlarını da yakından tanıyacağız.

Bu süreçte en çok Boğa burçları dikkat çekecek. Burcun erkeği-kadını olur mu demeyin.

Bu ay gibi özel gezegen geçişleri ve retrolar varsa Boğa erkekleri burçlar kuşağında birinciliğe oturur. Çevrenizde Boğa erkeği varsa bilin ki artık onun için hiçbir şeyi eskisi gibi olmayacak.

Değişecek ve beklenmeyen her adımı onlar atacak.

Ünlüler dünyasında aşk, iş, para, dava, çocuk sevdası, kızgınlık yine en çok Boğa erkeklerine yoğunlaşacak.

'Kim bu Boğa burcu ünlü erkekler?' derseniz, işte yakından tanıdığınız ve konuşulacak Boğa erkeklerinin listesi: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Tolga Çevik, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Özcan Deniz.





ASTROGÜNDEM

Güneş-Plüton 90'lığı geçmişin tozlu sayfalarını aralıyor. Faili meçhul olaylar olabilir. Plüton aksiyonu, ülkelerin gizli istihbarat servislerinde yaşanan iç hesaplaşmaları dile düşürebilir. Bugünün akışı liderlerin elinden alınırken, ülkelerin gündemini farklı bürokratların açıklamaları yönlendirecek.