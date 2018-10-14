2018 yılının son ayları yaklaşırken, arkamızda bıraktığımız aylarda pek çok değişim yaşadık. Kimimiz bu değişimin farkında, kimimiz ise değişime inatla direniyor. Her geçen gün yeni bir sabaha uyanırken, değişmeyen bir şeylerin var olduğunu iddia edebilir miyiz? Hayattan birçok beklentimiz olmasının yanı sıra ilk başta sanırım sağlık ve aşk konuları yer alıyor. Ne dersiniz, sizce de öyle mi? Daha önce yine sizlere bu köşede önümüzdeki 120 gün boyunca burçları neler beklediğini kaleme almıştım. Şimdi ise konuyu biraz daha özele indirgeyerek yarından itibaren önümüzdeki üç ay boyunca burçların aşk hayatını özel olarak kaleme aldığım bir yazı dizisine başlıyorum. Mevsim değişirken, bizler de değişmeliyiz. Herkes yorgun, kırgın ve griye çok daha yakın. Bolca mükemmeliyetçiliği arıyoruz, hem de mükemmel olmadığımızı bilerek. Sevginin, tutkunun içine düşüp boğulmak isterken, kontrol mekanizmamızı devreye sokarak her şey istediğimiz gibi olsun istiyoruz. Olmayınca da üzülüyoruz. Hayata yansımak kaderi değiştirir. Ne tuhaf değil mi başarısız olmaktan ölümüne korkarken, bir yandan da başarılarımızı aklımızla yani irademizle başardığımızı düşünüyoruz. Öyle ki bizi mutlu yapan aslında sadece kendimize yenik düşmemiş olmamız… Oysaki kendi dünyamızı anlatırken, hep gücümüzü ortaya seriyoruz. 2018 yılının son üç ayında aşk hayatınız nasıl olacak? Hayatınızın bir döneminde mutlaka 'Seviyorum ama mutlu değilim' ilişkileriyle karşılaşmışsınızdır ya da bizzat yaşamışsınızdır. 2018 yılı ezberleri bozmaya devam ederken, yılın son aylarında sihirli değnek misali hayatlara dokunacak. Ekim ayının ilk haftalarında başlayan Venüs retrosu ise birçok kişiyi ilişkiler adına beklemediği yerden sınayacak. Venüs'ün etkilerine karşı gardınızı almak isterseniz yarından itibaren başlayan yazı dizimi kaçırmayın. 2018 yılının son ayları ezberleri bozmakla kalmayacak, aşk hayatımızı da yeniden düzenleyecek





ASTROGÜNDEM

Merkür-Plüton ilişkisi gündeme ünlü isimleri getiriyor. Özellikle bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören ünlü isimlerle ilgili haberler okuyabiliriz. Kadınlar ve çocuklar ön planda olurken, ekonomik gelişmeleri fırsata çevirenleri konuşacağız. Bilinmeyenlerin kapısı bugünden sonra aralanıyor.



