2018 yılının sakin başlayan ancak bir anda hızlanan sonbahar aylarına hoş geldiniz. Sevgili Boğa burçları, siz hiçbir zaman gururunuzdan ödün vermediniz. Çevrenizdeki kişilere gerekli duvarları örerken bazen üzüldünüz, bazen de haklı yanınızla gurur duydunuz. Şimdi ise gökyüzü tutulmalar sarmalından geçti ve bir de üst üste yaşanan retrolar aslında kendi dünyanızı yeniden dizayn etmenize yardımcı oldu. Her şey bu kadarla da kalmayacak. Gündelik hayatınızı kavrayış şekliniz de değişecek. Sitemlerinizi bitirecek, geçmişle aranıza set çekmenizi sağlayacak, hatta kendinizle kavganızı durduracak kadar devrim yaratan aylardan geçtiğinizi de bilmelisiniz. Yılın başından bu yana kendi masalınızı yazarken yönünüzü değiştirdiğinizi de fark etmişsinizdir. Kaygılarınızdan arınmanızı sağlayan Ekim ayı size geçmişte daha önce önünüze çıkan fırsatların benzerlerini sunacak. Kasım ayında aşk gezegeni Venüs burcunuzun karşısında geri giderken hayatınız ile ilgili radikal değişimler yapmaktan çekinmeyeceksiniz. Eğer 1984– 1998 yılları arasında dünyaya gelmiş bir Boğa burcuysanız, bu süreci kendi lehinize çevireceğinizi bilmelisiniz. Bu hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını mucizelere inanarak görürken; 'Olmaz, yapamam' dediğiniz her konunun üstesinden gelebileceksiniz.

Gökyüzü yoğun bir gündemle akmaya devam ederken 2018 yılının aşk konusunda size şanslı gelmediğini düşünebilirsiniz. Artık kalbinizin tozunu alacak, kırgınlığınızı dağıtacak aylara geçtiğinizi bilin ve bunlara hazırlıklı olun.







ASTROGÜNDEM

Merkür-Venüs kavuşumu toplumda ve sanat camiasında sevilen kişilerin kaybını işaret ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak ünlü isimler bugünden itibaren acı bir şekilde gündeme gelebilir. Aynı zamanda evliliği 14 yılı dolduran ünlü çiftler ile ilgili de şaşırtıcı haberler duyabiliriz. Bu yıl evlenenler ise arafta!