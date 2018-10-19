Herkesten farklı olduğunuzu biliyor musunuz? Hiçbir zaman ışığınızı ve renginizi ortaya koymaktan çekinmeyen halleriniz, çevrenizdeki herkesin dikkatini çekiyor.

2018 yılının son aylarında özellikle sosyal yaşamınız hareketlenirken aşk adına da dolu dizgin günler yaşanacak.

Farkındalığınızı, sağlığınızı, yaşamdan beklentinizi formüle eden ateş burcundaki tutulma sizi çok yakından ilgilendirirken, bazı gerçeklerin de ortaya çıkmasına neden oldu. Eğer çok yakın çevrenizde şüphe duyduğunuz insanlar varsa arkanızdan dedikodunuzu yaptığını da öğrendiniz.

İnsanların hakkınızdaki düşüncelerine, konuşmalarına ciddi anlamda mesai harcasanız da kendinizi ifade etme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz.

Çünkü haklı olan siz olacaksınız. Yılın sizin için en iyicil ve sakin aylarını yaşayacaksınız.

2018 yılı değişim demekti! Son 1.5 yıldır çabaladığınız, yolunda gitmediğini düşündüğünüz konuların çözümünü bulurken, siz de değişmekten korkmayacaksınız.

Özellikle Aralık ayı ile 2018 yılını kapatırken iş hayatınıza dair düştüğünüz yanılgıları fark edecek ve harekete geçme zamanı olduğuna karar vereceksiniz.

Kendinizi çevrenizdeki insanların sorunlarından bir miktar olsun geri çekebilirseniz, yaratıcı işlere imzanızı atabilirsiniz.

Kalbinizi avucunuza alıp korumak istediğiniz anları geride bırakmaya ne dersiniz? 2018 yılının son ayları size hem şans, hem de aşk getirecek. Sevdiklerinize karşı hoşgörünüzü, iyi niyetinizi hiç kaybetmeyen siz, zaman zaman haksızlığa uğradığınızı düşündünüz. Ancak tüm bu üzüntüleri ortadan kaldıracak aylar yaşarken geriye dönüp baktığınızda 'İyi ki yaşamışım' diyeceğiniz olaylarla karşılaşacaksınız.

Aşk ilişkilerinizde ise hayat sizden yana.

Gökyüzü, Ekim itibari ile size birbirinden farklı şanslar sunacak. Sevdiklerinize karşı gösterdiğiniz anlayışı kendi hayatınıza da göstermelisiniz.





ASTROGÜNDEM

Merkür-Neptün 120'liği elçilikleri ilgilendiren gelişmelerin oluşabileceğini işaret ediyor. ABD'nin büyük günlerden geçtiğine dünya şahitlik etmeye başlayacak. Bazı ülkelerin, vatandaşlarına uyarılarda bulunduğunu sosyal medyadan öğrenebiliriz. Gün kaosu işaret ediyor. Borsada ise sürpriz yaşanacak.