2018 yılına damga vuran burçlardan biri de Terazi. Hem düşüncelerinizin, hem de sosyal hayatınızın değiştiği bu yılın son üç ayını yaşamaya hazırlanırken değişimler peşinizi bırakmayacak ve siz 2019 yılına çok daha güçlü başlayacaksınız. Üzüldüğünüz, yer yer umutsuzluğa kapıldığınız günler, hatta aylar yaşadınız. Ancak önümüzdeki günlerde öyle olaylar yaşayacaksınız ki, her hissinizin altını kalın çizgilerle çizeceksiniz. Maddi anlamda kazançlarınızı artırırken, aşk ve aile hayatınızı da bir dengeye oturtacak ve deyim yerindeyse kendinize yeni bir rota belirleyeceksiniz. Zevk ve güzellik algınızın daha da yüksek olacağı Kasım ayında yüzünüze estetik dokunuşlar yaptırabilir, diyet yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Değişime her zaman açık olmanın avantajı hayatınızın her alanını kaplayacak ve uzun zamandır kendinizi hissetmediğiniz kadar iyi hissedeceksiniz. Sevgili Terazi burçları, sizin için yılın son aylarında öne çıkacak olan, affetme duygusu olacak. Geçmişte kalbinizi kıran kişilerin sizden af dilemek için araya ortak dostlarınızı soktuğunu fark edebilirsiniz. Temeli sağlam olmayan hiçbir ilişkiye, hayatınızda yer vermeyen siz, 2018 yılının son aylarında da kendinizden ödün vermeyeceksiniz. Özellikle geçmişten gelen eski sevgili ya da eski eş aklınızın karışmasına neden olsa da sizin gerçeklerinizle uyuşmayan bu kişilere taviziniz olmayacak. Yer yer inatlaşmalar yaşadığınız ilişkinizde ise kontrolü ele alacak ve yılın sonunda ailenize ve arkadaşlarınıza güzel bir sürpriz hazırlayarak evlilik kararınızı duyuracaksınız.





ASTROGÜNDEM

Ay-Plüton 60'lığı ilişkileri tutkulu ve derin olan ünlü çiftleri magazine taşıyor. Venüs retrosunun etkisi altına giren çiftlerin ayrılık haberlerini duyabilir, 2017 yılında boşanan ya da ayrılan çiftlerin beraberlik haberlerini okuyabiliriz. Ünlülerin anneleri ile olan ilişkileri mercek altına alınabilir.