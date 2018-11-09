Yay burcundaki Jüpiter, daha çok şey öğrenmek, daha geniş bir bakış açısına sahip olmak, yeni bir yaşam alanını keşfetmek veya yeni bir maceraya başlamak için ilham aldığımız bir süreçtir. Yani bu demek oluyor ki önümüzdeki 2019 yılında oldukça aktif günler yaşayacağız.

Özellikle Uranüs'ün Boğa burcunda yeniden konumlanması ile Jüpiter'in Yay burcunda hareket döngüsü temel ihtiyaçlarımız konusunda da değişim yaşayabileceğimizin işareti. Aldığımız sorumluluklara sıkı sıkıya sarılırken, en iyisini yapmak için uğraşacağız. Burada küçük bir not düşmek istiyorum. Eğer bu zamana kadar tüm sorumluluklarınızı yerine getirdiyseniz ve karşılığını alamadıysanız ya da sizden hep daha fazlası beklendiyse bu gidişatı artık değiştirmek isteyeceksiniz. Çok emek verdiğiniz ilişkinizde karşılığını alamadığınızı düşünüyorsanız ve bu düşünceniz geçmişten sizinle geliyorsa, artık benden bu kadar diyebilirsiniz. Ya da emek verip yaptığınız işiniz başkaları tarafından takdir almıyor ya da başarılarınız başkaları tarafından sahipleniliyorsa bu noktada da isyan bayraklarını açacaksınız. Kendinizin farkına varacağınız bu bir yıllık süreçte hem somut hem de soyut farkındalıklar yaşayacaksınız.

Bildiklerimiz yanlış, öğreneceklerimiz ise doğru…

Dürüstlük, açık fikirlilik, cömertlik, iyimserlik alanlarını büyüten Jüpiter, yeni şans kapılarının açılmasına neden olur. Dünyayı, yaşamı, insanları, yasa ve kanunları daha çok önemser ve anlamaya çalışırız. Yazının başında da bahsettiğim gibi etik ve ahlaklı olmak çok önemli olacak. Bu süreçte bu değerlerini kaybeden insanlar aşılması zor günler yaşarken, bitişlerine hep beraber şahit olacağız.

Soyut olarak kendi dünyamızı keşfederken, somut olarak da seyahat etmek isterken, farklı kültürlere olan ilgimiz aratacak. Farklı inançlar, sistemler, yaşam biçimleri ilgimizi çekmeye başlayacak. Hatta yeni bir dil dahi öğrenmek isteyeceğiz. Din, siyaset ya da felsefe gibi konuları incelemek yeni hobilerimiz arasında olabilir.





Astrogündem; Ay-Mars 120'liği zahmetsiz ünlü olanları, kolay yoldan para kazananları tekrar gündeme taşıyor. Toplum normlarına uymayan herkesin, her kurum ve kuruluşun konuşulmaya başlanacağı bugün sanattan siyasete, futboldan sosyal medya ünlülerine kadar uzanacak bir liste ile karşılaşabiliriz.

KOÇ: Hayatına aşk yeniden giriyor. Eğer ilişkisi olmayan bir Koç burcuysan bugün yeni insanlarla tanışabilirsin. Sosyal olacağın bir gün yaşarken, eski sevgilin ile karşılaşman aklının karışmasına neden olabilir. Dikkatli olmalısın. Gökyüzü, iletişim ve güzelliğin birleştiği alanlarda öneri geliştirmen konusunda fırsatlar oluşturabilir.

BOĞA: Her konunun üzerinde detaylıca düşünmen gereken bir gün seni bekliyor. Eğer hizmet sektörü gibi bir atılım içinde isen muhakkak mevzuatları dikkatlice incelemen ve tedbir alman gerekebilir. Tasarladığın iş görüşmelerin yatırımla ilgili ise hangi konularda sorunlar yaşayabileceğini önceden kestirmen gerekebilir.

İKİZLER: Yıldızların jest yaptığı bir gün olabilir. Özellikle aile içinde iletişim, kardeşlerden gelen destekler ve bu tarz öneriler ön planda olacak. Eğitim ve uzak yollardan gelen mesajlar planlarını değiştirebilir. İlişkisi olan ya da evli bir İkizler burcuysan değer verdiğin kişiyle hafta sonu için güzel bir organizasyon ayarlayabilirsin.

YENGEÇ: Ortak mallar, hesaplar ve yatırımlar ön planda olacak. Eğer desteğe ihtiyacın varsa bugün güvendiğin insanlarla sırlarını paylaşabilirsin. Gün içinde yaşam alanına dair aksilikler söz konusu olabilir. Yurtdışı, yabancılar, ortaklıklar ve ticaretle alakalı konuları iyice analiz etmen gereken gelişmeler yaşanabilir.

ASLAN: Gökyüzünün senin için hazırladığı özel günlerindesin. Görüntün, eğitimin, donanımın ön planda olacak. Hem sevdiklerin için hem de kendin için güzel bir cuma günü yaşayacaksın. İş hayatına dair güzel haberler alacaksın. Hafta sonu için önceden ikili ilişkileri önem sırasına kayacaksın. Özel hayatında bir etkisi olacaksa yaşamını yeniden kurmak gibi radikal girişimlerde bulunabilirsin.

BAŞAK: Güne yorgun kalkmak seni bitkin ve isteksiz yapacak. İş yerinde katılman gereken önemli bir toplantının iptal olması söz konusu olabilir. Çok yönlü düşünmek bu dönemde ruhunu yoruyor. Her ihtimali göz önünde bulundurmak zorunda olmadığını unutma. Kendini ifade etmekte zorlandığın konuları tekrardan gündeme getir, konuş…

TERAZİ: Kırgınlıklar sona eriyor. Mali çıkmazların olabilir ama bu sıralar gerekirse destek almaktan çekinmeyeceksin. Kendi imkânların boyutunda araştırmalar yapmak isteyebilirsin. Dostların tarafından desteklendiğin aşk çıkmazında moral bulacaksın. İlişkine dair beklentilerini yeniden sorgulayacaksın.

AKREP: Gökyüzü, kardeş ya da kardeş gibi gördüğün birine karşı sorunlarda önemli gelişmeler ve kazançlar yaşayacağını işaret ediyor. Yaşam alanını taşıma, şehit değiştirme gibi konular gündemine gelebilir. Çok geçmişte kalmış bir ilişkin ya da dostunla kozlarını yıllar sonra paylaşmaya hazırlanıyorsun.

YAY: Cuma gününü sakın ve sıradan geçirmek niyetindesin. Ancak Ayı'n konumu sosyal ve girişken olmanı sağlayacak etkiler bırakıyor. Telefonun bugün nerdeyse hiç susmayacak. İletişimde ve düşüncelerinde yenilik katacağın konular gündeme gelebilir. Eğer grup çalışması içinde isen göz önünde olduğun işlerde başarılı olacaksın.

OĞLAK: Vergi, kredi, bankalarla ilgili sorunların için aileden ya da eşinden destek almak isteyebilirsin. Ancak merak etme! Günün iyi haberi ise bir süredir beklediğin maddi geliri bugün hesabında görmen olacak. Kendi işini yapan bir Oğlak burcuysan, gireceğin ortamlarda bilgin ve konuşmaların ile dikkat çekebilirsin.

KOVA: Bugün hayata dair isteklerin ön plana çıkacak. Geleceğe yönelik düşüncelerin kimileri tarafından sıra dışı olarak tanımlanabilir. Kalıplarından çıkarak hiç tanımadığın insanlarla iletişim kurmaya çalışabilirsin. Geçen yaz yaşadığın samimi ama gizli saklı ilişkilerin, seçkin ama bir o kadar da sıra dışı hayatların arasına karışmak gibi benzer durumlar yeniden yaşanabilir.

BALIK: Bugünü kendine ayırmak yerine çalışarak geçirmeyi tercih etmen evde problem oluşturabilir. Annenle ya da ailedeki diğer kadınlarla bugün karşı karşıya kalman bir sorun oluşmasına neden olabilir. Kariyer ve itibarini etki altına alan hadiselere karşı sektöründeki gelişmeleri sıkı takip etmen gerekebilir.