5 Mayıs 2020 yılına kadar Yengeç- Oğlak aksında kalacak olan Ay düğümleri kaderi yeniden yazacak. Kişisel doğum haritalarımızda evimizi, yuvamızı, konforu, toplumsal ihtiyaçları ön plana çıkarırken; ruhsal bilinçte ise kendini güvende hissetme, toprak, yerleşim, karşımızdaki kişi tarafından onurlandırılma, kararlı davranma ve sınırları belirleme adına bizlere çok daha keskin adımlar attıracak.

Eğer '1.5 yıldır birçok somut kayıp ve üzüntü ile uğraştım' diyorsanız sizi ilk sıraya koyuyor demektir, yüzünüz hiç ummadığınız bir yerden gülecek.

Kuzey-Güney Ay düğümü; natal haritalarda sanal noktalardır.

Dolayısıyla kişinin kaderinin ne yöne gideceğini, aynı zamanda hangi tutulma aksında doğduğunu ifade eder. Dişil enerjinin, eril enerjiye dönüşümü anlamına gelir.

Ay düğümleri, 2017-2018 yılları arasında Aslan-Kova aksındaydı. Bu süreçte özgün veya orijinal bir toplum inşa etmek için kendimizi cesurca ortaya koymaya çalıştık. Biraz daha lükse, harcamalara, sabit fikirliliğe, doğrularımızı savunmaya, her ne olursa olsun hissettiklerimizin arkasında durmaya yöneldik. Duygularımız daha çok ön planda oldu. Söylemlerle değil, yaşadıklarımızdan öğrenmeye çalıştık. Yengeç-Oğlak aksına geçen ve 2020 yılına kadar Yengeç-Oğlak aksında gerçekleşecek tutulmalar biraz daha nezaketi, duyguları ön plana çıkarırken; öfke, kin gibi olumsuz duyguları yok etmek adına hepimize iyi gelecek. Dolayısıyla Ay düğümleri, toprak burcundaki tutulmayla yıla çok daha kök salarken, 2019 yılının hem başı, hem de sonu adeta Yengeç- Oğlak aksından derinden besleneceğimizi haberciliğini yapacak. Kad diye adlandırdığımız kader kapıları; bir taraftan kendimizi güvenceye almaya, bir taraftan yazgımızı değiştirmeye doğru yönlendirecek hepimizi.

Garip, tuhaf şeyler yaşıyorsanız tesadüf değil çünkü bugünlerde gerçekten de gökyüzünde ilginç şeyler oluyor ve yeryüzüne de yayılıyor.



ASTROGÜNDEM

Uranüs, 'Ağaç ne kadar uzasa da göğe değmez' sözünü söyletmek için var gücü ile uğraşıyor. Ay-Uranüs 90'lığı uluslararası projelerde teknoloji temelli kargaşayı vurguluyor. Havayolu şirketlerini ilgilendiren önemli günler başlarken, bugünlerde havayolları ile ilgili alım-satımları sık sık duyabiliriz.