Yılın son Merkür gerilemesi Yay burcunda başladı ve Akrep burcunda devam edecek. Dünyada bugünlerde büyük şeyler olacak, belki de küçük dünyalarımızda dünyanın değiştiğini kabul edip kaderin yeniden yazıldığına tanıklık edeceğiz. Tabii gökyüzü ateşle oynarken ülkelerin, liderlerin özellikle dünyadaki bazı mülteci kaplarının, kiliselerin, sinagogların, camilerin, en önemlisi de dini ve tarihi yerlerin çok konuşulacağını işaret ediyor. Merkür geri giderken Jüpiter'in kollarına takılıp düşmesi, inanması güç olayların kapısını aralayabilir.

'Neler gözlemleyeceğiz?' derseniz;

Merkür retrosu aynı zamanda sporu ve spor camiasını da gündemine alacak. Önemli sporcuların sakatlıkları, kazaları gündeme gelebilir.

Merkür'ün Yay burcunda geri gitmesi, din ve din adamlarını da merkezine alacağını işaret ediyor.

Bu meslek grubunda çalışan kişilerin yapacakları konuşmalar, alacakları tavırlar bu dönem çok dikkat çekebilir.

Pot kırmalar, yanlış yerlere çekilen sözcükler ya da diyaloglar birilerinin başını ağrıtabilir.



ÖNEMLİ TARİHLER

26-27 Kasım aralığında Merkür, Güneş ve Jüpiter birbirine destek verirken, gökyüzünde ilginç bir üçleme oluşturacak.

Akademik camia, üniversiteler, rektörler ve gösteriler bu süreçte gündemde olabilir.

27-28 Kasım'da Merkür- Jüpiter ile kavuşum yaparken konuşulacakların listesi bir hayli uzun olacak. Tepkiler çok keskin olacak. Teknoloji, iletişim sistemi etki alanında kalırken; hak ve adaleti, eğitim sistemini, eski davaları, takipsiz dosyaları, sırları, gizli belgeleri gündeme getireceğini vurguluyor.

1-2 Aralık günleri tehlike arz eden iki gün olacak.

Merkür, Akrep burcunda geri hareketini devam ettirirken Venüs'te geri giden Akrep'in neler yaptığını gösterecek.





ASTROGÜNDEM

Kurumsal bir yerde çalıyorsanız okuyun! Ay-Venüs karşıtlığı; ülkemizde önde gelen kurumların gündeme gelecek değişimlerini, alacağı hayatî kararları işaret ediyor. Yaşadıkları finansal zorluklar sebebi ile küçülmeye giden, yatırımlarını durduran firmalara yeni destekler gelebilir. Bugün bitmek bilmeyecek.