Yeni 7 yıllık bir yolculuk sizi bekliyor, hazır mısınız? Uranüs'ün 2019 yılının çoğunluğunda karşıt burcunuzda hareket etmesi size de devrim niteliğinde kararlar aldıracak. Hiçbir şeyin kolay olmadığını bilen en iyi burçlardan biri de sizsiniz. Şans kapılarını bir bir çalacağınız yeni yılda mücadeleyi hiç bırakmayacak ve elinizden geleni yapacaksınız. Beklentilerinizin çok daha üzerinde bir yıl yaşarken kendiniz için güzel bir gelecek hazırlayacaksınız. Köprü yıl olarak adlandırdığım yeni yılın sizin için getirileri oldukça fazla olacak. 2018 yılından kalma yoğun duygularınıza yenilerini eklerken, pişmanlıklarınızı da arkanızda bırakacaksınız. İyi ki dediğiniz kişilerle karşılaşıp, hayatınızın akışını değiştirecek olaylara şahit ederken gücünüzü bir kez daha anlayacaksınız.





KARİYER VE PARA

2019 yılında maddi anlamda verimli günler yaşayacaksınız. Bu süreçte oluşabilecek ufak tefek aksaklıkları da göz ardı etmelisiniz. Talih kuşunun yakınlardan uçtuğu bir döneme giriyorsunuz aslında. Hiç beklemediğiniz yerlerden azımsanmayacak paralar elde etmeniz, kendinize duyduğunuz güvenin de artmasına neden olacak. Göz önünde olduğunuz bir iş yapıyorsanız, rakiplerinizi sollamaya hazır olun! Çalışma alanında olan bir Akrep burcuysanız, yaratıcılığınız ile ön planda olacaksınız. İş yerinizde belli başlı değişimler yaşanırken, kariyeriniz adına terfi alabilirsiniz. Uzun yıllardır aynı yerde çalışan bir Akrep burcuysanız tazminatınızı alıp ayrılmak isteyebilirsiniz.

AŞK

Dönüm noktası bir yıla giriş yapıyorsunuz. Geçen yılın donanımının yanına ekleyeceğiniz yeni tecrübeler sizi hem iyileştirecek hem de enerjinizi tazeleyecek. Aşk adına 2018 yılı size istediğinizi vermemiş olabilir. Zor bir yılı geride bırakırken kapanışlarla birlikte eski defterler de açılmıştı. Kafanızdaki soruları bu yıl bulmanız daha kolay olacak. Atak, gösterişli, cazibeli havasıyla sabit bir burçsunuz. Aldığınız kararların ciddiye alınması, gecikmiş sözlerin yerine getirilmesi sizi her zamankinden daha çok heyecanlandırıyor. Özellikle ilişki ilişkilerde kendi içinizde yaşadığınız değişim, artık sizi bambaşka biri yapacak.

Neler olacak derseniz;

· Hayatınızda büyük dokunuşlara neden olan tutulma aksları bir yandan farklı ülkeler ve kültürlere karşı da gelişmeleri beraberinde getiriyor. İlişkisi olmayan Akrep burçları bu seyahatleri esnasında hayatların aşkı ile tanışabilirler.

· Kıskançlık konusunda kendisini dizginleyemeyen bir Akrep burcuysanız, bu yıl işin ucunu daha da kaçırabilirsiniz. Eşinizi annesinin evliliğinize müdahale ettiğini düşüneceksiniz.

· Yalnız bir Akrep burcuysanız, 2019 yılının tam ortasında arkadaşınızın tavsiyesi ile katıldığınız organizasyonda ya da davette statüsü sizinle aynı olan biri ile tanışabilirsiniz.

· Eğer 7 yıl önce eşinden boşanmış ya da o yıllardan beri hayatına kimseyi almamış bir Akrep burcuysanız, aşk kapınızı hızlıca çalarak gönlünüzü fethetmeye çalışabilir.

· Eğer 2019'da evlenmeyi düşünen bir Akrep burcuysanız yaşadığınız şehri eşinizin işi nedeniyle sürpriz bir şekilde değiştirebilirsiniz.

Yılın Önemli Günleri; 3 Ocak – 2 Şubat – 5 Mayıs – 19 Mayıs – 23 Ekim – 13 Kasım – 12 Kasım