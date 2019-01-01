2019 yılının ilk gününe hep beraber merhaba derken aslında ben kendisiyle yazdan bu yana haşır neşirim. 2019 yılını kitap haline getirmeye başladığımdan bu yana her köşesini inceledim. Hangi burca nasıl bir etki yaratacağını, buradan da on iki gündür burç burç anlatıyorum. Eğer yazı dizisini kaçırdıysanız muhakkak sabah.com.tr'de astroloji köşeme uğrayın. 2019'da dünyanın kaderi yeniden yazılacaksa ve uluslararası arenada ülkemiz hem konuşulacak hem de söz sahibi olacaksa diğer yıllardan farklı bir bereketi, aynı zamanda daha önce alınmamış kararları da içinde barındırıyor demektir. Peki ülkemizin gündeminde özellikle topuma mâl olmuş ünlülerin kaderi ne olacak, neler değişecek diye merak ediyorsanız sadece burcuna göre değil, doğum yılı haritasına göre yorumladığım bir liste hazırladım. Çünkü herkesin hayatına dokunacak 2019 yılı sadece olmazları oldurmayacak, somut değişimlerin de haberciliğini yapacak.

2019 da herkes kaderini yeniden yazacaksa, hayatını birleştirip düzen kuracak, yer yer gri bulutları hayatına alacak, kariyerinde zirve yapacak isimler kimler derseniz, gelin hep beraber bakalım.

2019'da evlenecekler isimler;

· Tuba Büyüküstün

· Elçin Sangu

· Murat Dalkılıç

· Ebru Şallı

2019'da aşk hayatı konusunda zorlanacaklar isimler;

· Hazar Ergüçlü

· Ahu Yağtu

· Deniz Seki

· Barış Arduç

2019'da yaşayacağı aşkla herkesin konuşacağı isimler;

· Çağla Şikel

· Mustafa Sandal

· Seda sayan

· Tuba Ünsal

· Dilan Çiçek Deniz

2019' da kariyerini istediği gibi şekillendirmekte zorlanacak isimler;

· Ata Demirer

· Beyazıt Öztürk

· Kerem Bursin

· Meryem Uzerli

· Hande Erçel

· Hande Doğandemir

2019'da en zor sınavı sağlığı konusunda verecek olan isimler;

· Sezen Aksu

· Bülent Ersoy

· Serdar Ortaç

· İbrahim Tatlıses

· Hülya Koçyiğit

2019'da kimi işiyle kimi aşkıyla gündeme gelirken baba olarak gündeme gelecek isimler;

· Kenan İmirzalıoğlu

· Kıvanç Tatlıtuğ

· Murat Boz

· Kerem Bursin

· Mert Fırat

2019'da çocuk da yaparım kariyer de diyerek anne olacak isimler;

· Serenay Sarıkaya

· Ezgi Eyüpoğlu

· Neslihan Atagül

· Sinem Kobal

· Bensu Soral

· Hazal Kaya

2019'da ünlerini artırırken aynı zamanda çok para kazanacak isimler;

· Danla Bilic

· Edis Görgülü

· Aleyna Tilki

· Burcu Biricik

· Can Yaman

· Enis Arıkan

· Burcu Kıratlı

2019'da adı skandallara karışacak ve sürekli açıklama yapmak zorunda kalacak isimler;

· Deniz Çakır

· İbrahim Çelikkol

· Teoman

· Buğra Gürsoy

· Demet Özdemir

Astrogündem; 2019 yılının ilk gününde gökyüzü her şeyi baştan yazmak istiyor. Venüs-Satürn 45'liği sınır komşularımızı yakından ilgilendiren olayları tetikliyor. Özellikle uluslararası ticaret yaptığımız ülkeler ile ilgili beklenmedik gelişmeler yılın ilk gününden itibaren yaşanmaya başlanacak. Bugünden sonra Facebook'un hisseleri düşebilir. Yılın ilk Güneş Tutulmasına son 5 gün!





KOÇ: Mücadele gezegeni Mars, bugün burcuna geçiyor. Yeni yılın ilk günü senin için oldukça ilginç başlayacak. Enerjinin değiştiğini fark edecek, aldığın kararları uygulamak için acele edeceksin. Özellikle bugünün sana özel sürprizleri oldukça şaşırmana neden olacak. Eğer ilişkisi olmayan bir Koç burcuysan geçmiş bir ilişki bugün seni bulabilir.

BOĞA: Evdeki hesabın çarşıya uymadığı, o yüzden yeni hesapların yapıldığı bir seneyi geride bırakırken yılın ilk gününden değişimini hissedeceksin. Mücadele gezegeni Mars, bugün ateş burcuna geçiş yapıyor. Eğer ailesi ile yaşayan bir Boğa burcuysan beklemediğin konularda ailenden göreceğin destek umutlarına yenilerini ekleyecek.

İKİZLER: Senin gündemin yeni yılın dışında yer alırken, bir gün önceki heyecanını da orada bırakacaksın. Mücadele gezegeni Mars'ın burç değiştirmesi ile sende gücünü artıracaksın. Eğer kendi işini yapan bir İkizler burcuysan bugün dahi çalışmak zorunda kalabilirsin. Özellikle ailenden ayrı yaşıyorsan, bugün onlarla sık sık telefon konuşması yapacaksın.

YENGEÇ: 2019 yılının ilk gününde kaygıların seni yalnız bırakmayabilir. Özellikle evli ve çocukları olan bir Yengeç burcuysan onların sorunları ile bugün ilgilenmek zorunda kalacaksın. Anne ailenden bir akrabanın davetsiz misafirliği pek de hoşuna gitmeyecek. Unutma bugün mücadele gezegeni Mars, bugün ateş burcuna geçiş yapıyor.

ASLAN: Mücadele gezegeni Mars, bugün ateş burcuna geçiş yapıyor. Senin gibi ateş burcunda geçecek olan Mars, hayata karşı hırsını daha da artıracak. Özellikle bugün çalışmak zorunda kalan bir Aslan burcuysan kendi işini kurmak fikri adına adımlar atabilirsin. Yeni yıla ailenle beraber girdiysen bugün sevdiklerinin sağlık sorunları da gündeminde olabilir.

BAŞAK: Ailen ile geçirdiğin yılbaşı gününden sonra bugün sorunlarla ilgilenmek istemiyorsun ancak gezegenlerin konumu sakin bir gün olmayacağını işaret ediyor. Özellikle evli ve çocukları olan bir Başak burcuysan onların ufak tefek sağlık sorunları günü doktorlarla geçirmene neden olabilir. Bugün mücadele gezegeni Mars burç değiştiriyor ve sen hayatını hızlandırılmış olarak yaşamaya başlıyorsun.

TERAZİ: 2019 yılının ilk gününde canını kimsenin sıkmasına izin vermeyeceksin ancak bu durum pek de mümkün olmayacak. Mücadele gezegeni Mars, bugün ateş burcuna geçiş yapıyor. Yakın bir arkadaşından alacağın telefon güne dair tüm planlarını değiştirebilir. Özellikle bekar bir Terazi burcuysan dün sende kalan arkadaşlarınla bugününü de geçirmek zorunda kalabilirsin.

AKREP: Mücadele gezegeni Mars, bugün ateş burcuna geçiş yapıyor ve olduğundan biraz daha gergin olmana neden oluyor. Yeni bir yıla girmiş olmana rağmen bir süredir çözmediğin sorunların yılın ilk gününde tekrar ortaya çıkması canının sıkılmasına neden olabilir. Özellikle ilişkisi olan bir Akrep burcuysan, birlikte olduğun kişinin değişken ruh haline artık tahammül edemeyebilirsin.

YAY: Mücadele gezegeni Mars, bugün ateş burcuna geçiş yapıyor ve seni sarıp sarmalıyor. Özellikle ilişkisi olmayan bir Yay burcuysan aşk hayatın adına kararlar almaktan çekinmeyeceksin. Eski sevgilin ile görüşmeyi bırakabilir, bir süredir flört ettiğin kişiden sıkıldığını fark edebilirsin. Bugün yalnızca kendini düşüneceksin.

OĞLAK: Yeni bir yılı yaşayacak olmanın heyecanı içindesin. Eğer yalnız yaşayan bir Oğlak burcuysan seni bugün de bir sürprizin beklediğini bilmelisin. Uzun zamandır görüşmediğin bir arkadaşının sürpriz ziyareti ile şaşıracaksın. Seyahat halinde olan bir Oğlak burcuysan dikkatli olmanı tavsiye ederim. Mücadele gezegeni Mars, bugün burç değiştiriyor. Senin açından gezegenlerin seyri oldukça yoğun. Trafikte aksaklıklar yaşayabilirsin.

KOVA: Mücadele gezegeni Mars, bugün ateş burcuna geçiş yapıyor. Yeni yılın ilk gününde senin için de yenilikler var. Özellikle bir süredir görüştüğün kişi ile ilgili gelişmeler yaşanabilir ve bu durum aklını karıştırabilir. Bir diğer gündem ise ufak tefek aksiliklere dikkat etmelisin. En sevdiği eşyan hala yerinde duruyor mu kontrol et derim.

BALIK: Yılın gündemi senin için hızla değişirken, planların da aynı yönde değişecek. Kişisel görünümün ile ilgili radikal kararlar alabilirsin. Ancak acele etmemelisin. Mücadele gezegeni Mars, bugün ateş burcuna geçiş yapıyor. İstediğin saç modeli pek de istediğin gibi olmayabilir. Ertelemeni tavsiye ederim.