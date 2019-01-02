Yeni bir yıla başlamışken yenilenmeden olmaz değil mi? Her yılın ayrı bir enerjisi varken 2019 yılı adeta tarihe not düşülecek olaylar yaşamamıza neden olacak. Hem kişisel hayatımızda hem de dünyada hızla geçecek olan bu yıl hepimize yeni kararlar aldıracak. Ancak yeni kararlar aldırmadan önce de yenilenin diyecek. Eski benliğinizi bir kenara bırakın, hayatınızın miladını oluşturun mesajını da verecek. Kimin kiminle ne yaptığından, kimin hakkımızda ne konuştuğundan çok kendimiz ön planda olacağız. Hayattan beklentilerimiz nelerdir, yeni başlayan bu yılı nasıl değerlendirmeliyiz, yaşamımızı bir adım daha ileri nasıl taşıyabiliriz gibi kişisel sorunlarımızla ilgileneceğiz. Ancak tüm bunlardan önce zihnimizi temize çekecek, iç hesaplaşmalarımızı bir kenara bırakacağız. Nasıl olacak bu derseniz;

* Yeni yılın ilk günlerinde 2019'dan beklentilerimizi kaleme almalıyız. Kaç tanesine ne kadar yakınız, hedeflerimize ulaşmamız için neler yapmamız gerekli, hayatı tüm gerçekliğiyle ele almalıyız.

* Kalbimizi ve mantığımızı karşımıza alarak bize neyin iyi geldiğini sorgulamalıyız. Bu noktada ortak bir karar almak çok önemlidir. Duyguların baskınlığı kimi zaman mantığımızı zorlasa da asla tek taraflı hareket etmemeliyiz.

* Kendimize olan inancımızı asla kaybetmeyeceğimize dair kendimize söz vermeliyiz. Hayatta aksilikler, olumsuzluklar mutlaka olacaktır. Önemli olan üstesinden nasıl geldiğimizdir. Biz kendimize inanırsak evren de bize inanır.

* İyilik yapmaktan çekinmemeliyiz. Ne kadar iyilik yaparsak kendimizi o kadar iyi hisseder, kalbimizi ferah tutarız.

* Öfkemizi, kızgınlığımızı paylaştığımız kadar mutluluğumuzu, sevinçlerimizi de paylaşmalıyız. Kendimize dert ortağı yaptığımız kişileri mutluluğumuza da ortak etmeliyiz.

* Zor olanı çözmekten kaçmamalı, kolay olana daha çok kıymet vermemeliyiz. Neyin ne olacağını bize yalnızca zaman gösterir.

* Kendimize karşı nankör davranmamalıyız. Hata yapabilir, hayat yolunda düşebiliriz. Kusursuz insan olmadığını kabul etmeli, kusursuz olmak yerine hatalarımızla kendimizi sevmeliyiz.

* Empati kurmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. Hayat hepimize zor şartlar sunarken, bir başkasının bizden daha zor durumda olabileceğini de düşünmeliyiz.

* Bol bol dua etmeli ve şükretmeliyiz. Başkasından iyi durumdayız diye değil, olduğumuz duruma hamd olsun demeyi bilmeli, fazlasını da dualarımıza katmalıyız.



Astrogündem; Akla kara ortaya çıkmaya başlıyor. Güneş-Satürn kavuşumu; 2019'un hiç de sıradan geçmeyeceğini gösterirken 22.Şubat.2015'te taşınan Süleyman Şah Türbesini gündeme getirirken, bugünden sonra tüm dini yapıları konuşacağımızı da vurguluyor. Ülkemiz adına yerel seçimler gündemini korurken, siyasi isimlerin birbiri ile yarışına ünlü isimlerin de katıldığına şahit olabiliriz. Yılın ilk Güneş Tutulmasına son 4 gün!