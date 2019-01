Yılın ilk günlerinde dünya gündemi hepimize bilmediğimiz çok olay olduğunu gösterecek. Derinlemesine, bizi değiştirecek bir yıla giriş yaparken son olarak gördüğümüz olayların daha yeni başladığını da fark edeceğiz. 2019 yılını size ay ay tanımlayıp, tarif etmeden önce ''2019 Kader Yeniden Yazılıyor'' kitabımı tavsiye ederim. Burcunuzu, yolunuzu, duygularınızı en önemlisi ise Türkiye'yi ve dünyayı yorumladığım ''Kader Yeniden Yazılıyor'' kitabımda 12 aya dair ayrı ayrı yorumlar bulacaksınız. Ocak ayında beşerî işlere ruhunu adamışları çok daha net göreceğiz. Çünkü 2019 yılının kapısının önünde bizi bir tutulma bekliyor. Oğlak Tutulması, bu tutulmanın adeta her kültürden her inançtan insanın hemen hemen aynı tepkileri verecek gibi yorumlatıyor. Algıyı değiştiren, farklı aksa girmemizi sağlayan, yaşadığımız evrende farklı, büyük bir enerjinin açığa çıktığını duyacağız. Yaşama sevincini yükselten, hayatın yakasına iki elimizle tutup hakkımızı aldırmanın yollarını açan 2019 yılının ocak ayı hiçbirimizi bekletmeyecek. Her şeyi büyük bir hızla yaşatıp geride bıraktıracak. Bu ocak ayını sıradan ocak ayları gibi geçirmeyeceğiz. Kimimiz eve girmeyecek, kimimiz evden çıkmayacak. Yeniliklere açılan evimiz, eşyalarımız değil içimiz, kalbimiz, zihnimiz olacak. Gökyüzü toprak tutulmasına şahitlik ederken, ülkemizin her köşesinden özellikle toprağın altından tarih fışkıracak. Yeni dünya düzeni yavaş yavaş sahneye çıkarken kozmik değişimi de konuşacağız. Size tavsiyem 2019'da daha fazlasına değil gerçek benliğinize odaklanın. Büyük düşünen kendi geleceğini tayin ediyor. Çünkü 2019 başlıyor.





Astrogündem; Adamak kolay, ödemek güçtür. Merkür-Ay Düğümü popüler kültürde örtbas edilmeye çalışılan konuları gündeme taşıyor. Sosyal medya fenomenlerinden, ünlü isimlere kadar pek çok kişinin özel hayatı mercek altına yatırılırken, sosyal medyanın tehlikesini bir kez daha anlayacağız. Eş zamanlı birçok hava yolu şirketi gündeme gelebilir. Yılın ilk Güneş Tutulmasına son 3 gün!

KOÇ: Beklemek sana göre değil, hemen sonuca varmak istersin! Bugün en ufak bir şey seni öfkeden çıldırtmaya yetiyor. Kendini ifade etmek adına attığın her adım, hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Ayrıca işte yerindeki ya da aile içerisindeki otoriter figürlere sert sözler dile getirebilirsin.

BOĞA: Gezegenlerin seyri senin için haftanın son günlerine keyif katıyor. "Uzun zamandır bu kadar keyifli bir gün geçirmemiştim" diyeceğin bir gün seni bekliyor. Hoşlandığın biri varsa bugün onun dikkatini çekebilirsin. Tatil programı yapmak için bugünü tercih etmeni öneririm.

İKİZLER: Aklın bugünlerde hiç olmadığı kadar karışık… Hafta sonuna yaklaşırken kendini kalabalıklardan iyice çekebilirsin. Kafandaki düşüncelerin yoğunluğu, etrafındakilere karşı mesafeli bir tavır sergilemene yol açabilir. Sana yardım teklif eden biri güvenmekte zorluk yaşayabilirsin.

YENGEÇ: Detaylar hayatında hiçbir zaman önceliğin haline gelmedi. Ama sence de bugünlerde göz ardı ettiğin şeyler fazlalaşmaya başlamadı mı? Aşk hayatında maruz kaldığın dış etkilerin farkında olmanı öneririm. Eğer ilişkisi olan bir Yengeç burcuysan üçüncü kişilerin birlikteliğin hakkında konuşması kulağına gelebilir.

ASLAN: Bugün adeta görev aşkıyla güne başlayabilirsin. Günlük programındaki işler bir yana önümüzdeki günlere ait işlerini dahi bugün aradan çıkarabilirsin. Ayrıca bugün bulunduğun ortamlarda insanlarla ilişkilerini ilerletebilirsin. Ev veya çalışma ortamında yeniden düzenleme atılımlarında mutlaka yardım almalısın.

BAŞAK: Bugün gezegenlerin seyri gün içerisinde bulunduğun ortamlarda insanlarla bilgi paylaşımı içerisinde olabileceğini vurguluyor. Fakat yine de mesafeli tavrını korumayı sürdürebilirsin. Uzun zamandır tanıdığın birine dair güveninin sarsılmasına yol açabilecek gelişmelerle karşılaşabilirsin.

TERAZİ: Geçmişle ilgili konuları oldukça irdeliyor olabilirsin bugünlerde. Bulunduğun ortamlarda kendini ifade etmekte zorlanabilir bu yüzden senin için önemli konuşmalarını farklı bir güne ertelemeni öneririm. Evli bir Terazi burcuysan eşinin ailesi ile ilgili konular gündemine gelebilir.

AKREP: Bugün evden çıkmak zorunda olmasan tüm günü evde geçirirdin eminim. Ama dışarıda işi olmayan Akrep burçları bunu yapabilirler. Bugün ailenle daha çok vakit geçirmek isteyecek, onlara küçük sürprizler yaratmak isteyecek, sevdiklerinin eğitim ve iş hayatlarıyla ilgili kararlar almak isteyeceksin. Bunu yaparken de onların fikrini almayı unutayım deme!

YAY: Bugün geçmişten gelen bazı finansal meseleler canını sıkabilir. Genel anlamda geçmişten bu yana göz ardı ettiğin konuların kaşına sorun olarak çıktığına tanıklık edebilirsin. Geçmiş tecrübelerini göz önünde bulundurarak çözüm üretmek yine en sağlıklısı olabilir.

OĞLAK: Dile getirmekte zorlandığın isteklerini bugün konuşmaya ne dersin? Gezegen konumları sosyal tarafını ön plana çıkarırken olaylara keskin yaklaşımın gün içerisinde etrafındakiler tarafından dikkat çekebilir. Hayatında biriken problemleri artık askıya alma…

KOVA: Savunmacı yanının ön plana çıktığı bir gün. Bugün bazı meseleleri kişiselleştirip, sorgusuz sualsiz savunmaya geçebileceğini vurguluyor. Uzun zamandır tanıdığın bazı insanlara dair şaşırtıcı şeyler duyabilirsin. Fakat duyduklarının her biri gerçeği de yansıtmıyor olabilir, hatırlatmak isterim.

BALIK: Gökyüzü bugün epey kalabalık ve seni koşturacağa benziyor. Bir yandan geçmiş meseleler ilişkinde problemlere yol açarken, yalnız Balık burçlarının eski sevgilileri kafalarını karıştırabilir. Bugün geçmiş her anlamda gündeminde! Gezegenlerin desteği ile duygusal anlamda bunların kolayca üstesinden gelebilecek, bir savunma geliştirebileceksin.