2019 yılının eşiğinde oturan 6 Ocak'taki yani yarın gerçekleşecek Güneş Tutulması parçalı tutulma olarak hayatımızdan geçecek. Peki bu parçalı tutulma 6 Ocak'ta yaşanırken bizlere neleri getirecek, neleri azat ettirecek? Bu tutulmanın alamet-i farikası 2011 yılında Türkiye'de yaşanan olayları hatırlatacak veya vurgu yapacak olması.

Tutulma ne zaman gerçekleşecek: 6 Ocak'ta gerçekleşecek Güneş tutulması, Oğlak burcunda meydana gelirken Türkiye'den çıplak gözle seyredilmeyecek. Türkiye saati ile akşam saatlerinde gerçekleşecek. Tutulma anında Neptün aktif rol alacak.

Etkisi Ne zaman bitecek: 21 Ocak 2019 da bitecek.

Güneş'in ve Ay'ın arasına giren dünyamızın frekansı artık değişiyor.

Merhametin birilerinin yüreğinde var olup olmadığını düşüneceğiz. Ancak kimde olduğunu bulmak en büyük olay! Belki de en güvendiğimiz yerden sınanacağız. Belki de büyük tövbelere buralarda gireceğiz. Ama bilin ki yaratanın sisteminde az görünen bu kadar gezegenin yan yana gelmesi daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse Merkür-Ay-Güneş-Satürn ve Plüton'un aynı burçta aynı yöne bakarak tutulmaya eşlik etmesi az görünen gök olayı olarak da bir şeklide medyanın kalemine düşecek. Oğlak burcunda gerçekleşecek parçalı Güneş Tutulmasının ev sahipliğini bize öğreten, öğrenemesek de aynı noktadan çıkmamıza izin vermeyen gökyüzünün baş öğretmen gezegeni Satürn yapacak! Tutulma, aidiyet duygularını yok etmek isteyenleri su yüzüne çıkarırken adeta kanser olmuş dünyaya ve sistemlere belki kemoterapi tedavisi yapacaktır kim bilir. Gökyüzünün seyrini takip eden ve bitmeyen kelamını kaleme almaya çalışan biri olarak kulun kurup kurguladığı her türlü çıkar ilişkisini artık yaradan bozacak. Çünkü gezegenler hizalanırken Güneş tutulacak.

Bu bir Güneş Tutulması uyarısıdır.

· Global markalar dünya piyasasında zorlanırken hepimize kelebek etkisi yaratacak. Önüne katacağı ilişkilerde gizli saklı bilgiyi ortalara dökecek.

· Bu tutulmaya dair özel notlar tedbiri alın ama korkuya kapılmayın.

· Çocuklarınıza özellikle büyüme yaşındaki çocuklara 2019 yılının ilk haftasında daha korunaklı davranın.

· Yangınlar, tutulmanın ilk hedefinde! Plüton hiç olmadık yangınları tetikleyebilir. Özellikle fabrika, rezidans ya da büyük iş merkezleri…

· Bağımlılıkları olanlara bu yazıyı okutmanızı ısrarla öneririm. Çünkü tutulmanın tedbirlerini hayatlarına entegre edebilirse bağımlılıklarına ket vurabilirler.

Daha fazla detay diyorsanız Kader Yeniden Yazılıyor da…





Astrogündem; Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur. Güneş-Neptün 60'lığı strateji ve kibrin aynı gemide yol alamayacağını gösterecek. İngiltere tüm dengeleri bugünden sonra değiştirebilir. Yılın ilk Güneş Tutulması yarın gerçekleşirken güç savaşlarının da startını verecek. Siyaset arenası karışırken, uluslararası siyasi isimlerin farklı yapılanmalar içinde olduğunu bugünden itibaren duyabiliriz. Sosyal medya platformları ağır yaptırımlara maruz kalırken, sahipleri ise siyasetçilerle mücadele etmek zorunda kalabilir.

KOÇ: İletişim gezegeni Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlıyor ve yarın yine toprak burcunda bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Söz konusu aşk olunca aslında ne kadar seçici olduğunu hatırlamaya hazır mısın? Bugünden itibaren birlikte olduğun kişinin geçen aylarda gerçekleştirmediği, eksik bıraktığı konuları ciddiye alıp; çözülmesini isteyebileceğini işaret ediyor.

BOĞA: Hareketli bir hafta sonu seni bekliyor. Gezegenlerin seyri sahiplenici tarafını ön plana çıkarıyor. Çocuklarla iletişiminin fazla olduğu bir işte çalışıyorsan bugün senin için oldukça verimli bir gün olabilir. İletişim gezegeni Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlıyor ve yarın Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Parasal ortaklıklarında var olan problemlere eğilmek ve bir uzlaşmaya varmak adına da ideal bir gün olabilir.

İKİZLER: Yönetici gezegenin Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlıyor ve yarın çok etkili bir Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Yaratıcılığı ile para kazananlar için bugün ideal bir gün. Gezegenlerin konumu sana ihtiyacın olan ilhamı verirken özgün ve yenilikçi fikirlerinle ön plana çıkabilirsin. Beraberliği olan bir İkizler burcuysan; sevdiğin kişiyle ilişkini canlandırabileceğin, beraber yeni hobiler edinebileceğin bir gün geçirebilirsin.

YENGEÇ: Maddi konularda gelir- gider dengene çeki düzen vereceğin günler başlıyor artık senin için. İletişim gezegeninin burç değiştirmesinin yanı sıra yarın bir de toprak burcunda Güneş Tutulması gerçekleşecek. Bugünden itibaren belli konularda cimri davranmaktan korkmayacak; hatta çalışanlarına veya ekibine tutumlu olmaları için uyarılarda bulunacağına işaret ediyor.

ASLAN: İletişim gezegeni Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. Şans bugün de senden yana. Üst üste güzel haberler alabilirsin. Gerçekleştirmeyi düşündüğün planların varsa bugün olumlu bir gün! Özel hayatında da güzel bir döneme girerken sevdiğin kişiyle, küçük bir seyahate çıkabilir ya da beraber organizasyonlara katılabilir; keyifli bir gün planlayabilirsin!

BAŞAK: Yarın Güneş Tutulması gerçekleşiyor ve iletişim gezegeni Merkür bugün toprak burcuna geçti. Gün içerisindeki şartlara uyum sağlamakta zorlanacağın bir gün seni bekliyor. Gün içerisinde çalışma ortamında bazı konularda fikirlerini açıkça dile getirmemen çalışma ortamında gerginlik yaşanmasına neden olabilir. Sana önerim; düşüncelerini paylaşırken, kim ile paylaşım yaptığına dikkat etmen!

TERAZİ: İletişim gezegeni Merkür, bugün burç değiştirirken yarın gerçekleşecek Güneş Tutulmasına da eşlik edecek. Senin içinde artık aşkta gerçekleri görmek vaktinin başladığını söyleyebilirim. Ayrıca önümüzdeki günlerde evini güzelleştirmeye fazladan mesai harcayabilirsin. Dikkatli ve disiplinli olmanın faydasını göreceğin bir gündesin.

AKREP: Bugün mantıklı tutumunla dikkatleri üzerine topladığın bir gün… Zekâ gezegeni Merkür, bugün burç değiştirirken yarın gerçekleşecek Güneş Tutulmasına da eşlik edecek. Gökyüzü etrafındaki kişilerle ortak fikirlerde bulaşabileceğini ve rahat bir gün geçirebileceğine işaret ediyor. Özellikle bu yorumum aile ortamında geçerli! Beraberliği olan bir Akrep burcuysan; ilişkinde eski meseleleri masaya yatırabilir, geçte olsa çözüme ulaşabilirsin.

YAY: İletişim gezegeni Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlarken, yarın gerçekleşecek Güneş Tutulmasında da etkin rol alacak. Gezegenlerin seyri iletişim kurma şeklin, ilgi alanların, sosyal ilişkilerin üzerinde etkili olacak. Bugün bu alanlarda daha kontrollü ve garantici hareket edebileceğini söyleyebilirim.

OĞLAK: Zihnini ve kalbini yoran insanları hayatından çıkarmayı aklına koyduğunun bir gün. Bunun sebebi ise Merkür'ün burç değiştirmesi ve yarın gerçekleşecek güneş Tutulmasına destek olması. Ancak gezegenlerin seyri bazı sert kararların da yumuşamanı sağlayabilir; karar aşamasını rötara alabilir. Öte yandan bugünden itibaren bulunduğun ortamlarda varlığınla dikkatleri üstüne çekeceğini söyleyebilirim.

KOVA: İletişim gezegeni Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlıyor. Yarın Güneş Tutulmasının gerçekleşeceğini de bilmelisin. Bugün yapacağın eylemler beklediğin kadar hızlı sonuç getirmeyebilir. Bugün uzun zamandır konuşmadığın bir arkadaşınla konuşabilir, akşam için beraber bir plan yapabilirsin. Sevgilisi olan bir Kova burcuysan bugün ona yönelik konuşmalarında kelimelerini daha dikkatli seçmeni öneririm; onu fark etmeden kırmamak için!

BALIK: Gezegenlerin seyri güzellik ve estetiğe dair alanlarda yaşayabileceğin aksiliklere vurgu yapıyor. İletişim gezegeni Merkür, bugün itibari ile toprak burcunda hareket etmeye başlıyor ve yarın çok etkili bir Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Güzellik ya da estetik ile ilgili iş yapan biriysen; bugün de oldukça dikkatli olmanı, hiçbir konuda risk almamaya özen göstermeni öneririm.