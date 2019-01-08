Aşk gezegeni Venüs, dün itibariyle Yay burcuna geçti, kalbinize sahip çıkın mesajını da vermeye başladı.

4 Şubat'a kadar devam edecek olan bu seyrin sevimli ve yumuşatıcı havasını ise Venüs-Jüpiter kavuşumu yapacak. Kısacası; gökyüzünün iyileri bir burçta toplandığında dünyada yeni bir akım başlarken; eş zamanlı birçok kutsal toprak, dünya çapında gündeme gelecek. 21 Ocak'ta Ay tutulurken, arkada Venüs ve Jüpiter kavuşacak. Venüs'ün Ay ile kavuşacağı 30–31 Ocak'ta ise hepimize gündelik hayatta adaleti sorgulatacak. Aşk gezegeni Venüs'ün her zaman söyleyecek çok sözü vardır. Bu sefer dağılan birliktelikleri, evlilikleri toparlamaya, destek olmaya geliyor.

Bu kadarla da kalmayacak...

İlişkilerde macera ve özgürlük hissi artarken, bir taraftan da sahiplenme iç güdüsü artacak.

Aşkta bencillikler son bulacak.

Yeni yılın ilk ayında sosyalleşmek, eğlenmek isteyeceğiz.

Aşkta sevgi dengeleri kurulacak. Kim daha çok seviyor sorunsalı ortadan kalkacak.

Bitirme kararı alınan evliliklere ikinci şans verilecek.

Hak etmeyen kişilere verilen ikinci şansların doğru kararlar olmadığı ortaya çıkacak.

Kişisel ilgi alanları değişiklik gösterecek, yeni yeteneklerimizi keşfedeceğiz.

Dünyada bilinmeyenlerin kapısı yavaş yavaş aralanmaya başlanacak.

Egosu ile konuşanlar bir bir ortaya çıkacak.

1970-1984 yıllarında doğduysanız Neptün'ünüz Yay! Bu, evliliğie olan inancınızı artıracak.

1982-1988 yılları arasında doğduysanız Uranüs'ünüz Yay ve bu yıl içinde evlenme kararı aldıysanız işler iyi gibi gidecek.

1996-2010 yılları arasında doğduysanız Plüton'unuz Yay! Yani eğitim ve gelişim ile ilgili sıçrayışta olduğunuz bir süreçten geçeceksiniz.

Venüs; aşkın, iyiliğin, merhametin sesini dünyaya ve kişisel hayatlarımıza duyurmak istiyor.

Kısacası, dünya gerçekten baş döndürücü olacak.



ASTROGÜNDEM

Güneş-Mars 60'lığının yanı sıra Güneş tutulmasının etkisi, Ortadoğu'yu bugün hiç konuşulmayan yönü ile gündeme getirebilir. Sahneye farklı ülkeler çıkarken açıklama yapan her siyasi ismin planının farklı olduğunu düşüneceğiz. Birçok ülkenin eş zamanlı siber saldırıya uğradığını duyacağız.