Bugünden itibaren iki tutulma arasından geçtiğimizi belirtmek isterim.

Güneş ve Ay yan yana saf tutup yaşadığımız gezegeni gölgede bıraktılar. Ay'ın boşluktaki hali huzursuzluğu tetikler. Peki, ne yapalım da rüzgarı arkamıza alalım? Eğer bu etkilerden kendinizi uzak tutmak hatta avantaja çevirmek istiyorsanız sizin için hazırladığım saat boşluklarını dikkate almanızı tavsiye ederim.

Ay, burçlar kuşağında bir turu 28 ila 29 günde tamamlar ve yaklaşık 2.5 günde bir burçtan diğerine geçer. Bu süreçte diğer gezegenlerle açısını kaybeden ve bağlantısını kuramayan Ay, boşlukta kalır. Bu duruma da 'Ay Boşlukta' denir.

Bu boşluk bir saat veya daha uzun sürebileceği gibi, günün herhangi bir saatine de denk gelebilir.

Ay'ın boşlukta salındığı hali bizim de ruh halimizi etkiler. Bu anlarda kendimizi enerji olarak düşük hissedebilir, sorumluluklarımız konusunda aksilikler yaşayabiliriz. Kısacası; ay boşluktayken kendimizi istediğimiz gibi ifade edemez, yaptıklarımız da içimize sinmez. Ayın boşlukta olduğu şu günlere dikkat: 9-11- 14-24-27-29 Oçak.

Belirttiğim tarihlere özellikle önemli işlerinizi denk getirmeyin ve ciddi kararlar almayın. Hatta mümkünse yalnızca kendinizle ilgilenin. Başlamanız gereken yeni her ne işiniz varsa Ay boşluktan çıktıktan sonra yenilenen ruhunuzla başlayın, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.

Ay Boşlukta saatlerinde vakit kaybetmemek adına verdiğiniz kararlar daha sonra önünüze sorun olarak çıkabilir.

Yeni adımlar atmadan önce elinizdekileri bitirin.

Ay'ın boşlukta olduğu saatlerde vaatlerde bulunmayın, söz vermeyin. Sizin için sözünüzü yerine getirmesi oldukça zor olacağı gibi size söz veren kişiler için de bu durum geçerli olacak.

Hayatınızı değiştirecek kararlar almadan önce çok iyi düşünün, acele karar vermeyin.





ASTROGÜNDEM

Tarih tekerrür ediyor. Uranüs-Ay Düğümü 90'lığı, dış politikada tamamlanmamış bazı dosyaları gündeme taşıyabilir. ABD ve Türkiye'nin söylemleri birbirine ters düşerken, dünya basını ise yine bir suikast veya benzeri bir olayı konuşabilir. Ayın boşlukta olduğu günlere dikkat edin!