2019 yılının en'lerinde burcunuza ne düşüyor merak ediyor musunuz? İşte en'ler…

KOÇ: 2019 yılının en huzurlusu Koç burcu olacak. 7 yıldır burcunuzda hareket eden Uranüs'e 2019 yılının Mart ayında güle güle diyeceksiniz. Eski neşenize ve başarılarınıza geri döneceksiniz.

BOĞA: 2019 yılının en yenileneni Boğa burcu olacak. Hayatınızı baştan aşağı inşa edeceksiniz.

Uranüs'ü, 2019 yılının Mart ayından itibaren burcunuzda 7 yıl boyunca misafir edeceksiniz.

İKİZLER: 2019 yılının en şanslısı İkizler burcu olacak.

Şans gezegeni Jüpiter elinizden tutacak. Bu yıl, hayatınızda daha önce yapmadığınız değişiklikleri yapacaksınız.

Ülke veya şehir değiştirebilirsiniz.

YENGEÇ: 2019 yılının en konuşulanı Yengeç burcu olacak. Arkanızda büyük izler bırakırken dikkatleri üzerinize çekeceksiniz.

ASLAN: 2019 yılının en kazançlısı Aslan burcu olacak. Son 2.5 yıldır burcunuzda gerçekleşen tutulmalar, artık sizi rahat bırakıyor.

BAŞAK: 2019 yılının en kararlısı Başak burcu olacak. Kalbinize, aklınıza, hayatınıza uygun o kadar iddialı kararlar alacaksınız ki, kendinizle gurur duyacaksınız.

TERAZİ: 2019 yılının en cesuru Terazi burcu olacak. Cesur tavırlarınızla hem kazanacak hem de kazandıracaksınız. 2019 yılı 'Sizin için engel yok' diyor.

AKREP: 2019 yılının en yuva kuranı Akrep burcu olacak. 2019 yılı sizi bekar bırakmayacak.

Hem aşk hayatınız, hem de sosyal hayatınız yoğun olacak.

YAY: 2019 yılının en aşık olanı Yay burcu olacak. Burcunuzda hareket eden iyicil yönetici gezegeniniz Jüpiter karşınıza fırsatlar çıkarırken, hayatınızın her alanını da değiştirecek.

OĞLAK: 2019 yılının en başarılısı Oğlak burcu olacak.

Satürn, 2019 yılında sizi destekliyor. Hedeflerinize ulaşmak zor olmayacak.

KOVA: 2019 yılının en mutlusu Kova burcu olacak. Kendinizden emin hareket edeceksiniz. hayatınızdaki sorunlar ortadan kalkacak.

BALIK: 2019 yılının en zengini Balık burcu olacak.

Maddimanevi kazanımlarınızı artıracaksınız.



ASTROGÜNDEM

Güneş-Plüton kavuşumu, markalarıyla devleşen kişileri hedef alıyor. Aynı sektördeki firmalar birbirleriyle olan rekabetlerini açıkça ortaya koyarken, gövde gösterilerine şahit olabiliriz. Medyadaki büyük değişiklikler başlıyor. Teknoloji ile başımızın dertte olacağı bugün, bir mücadelenin fitili ateşlenebilir.