Astro koçluk tavsiyelerim ile 2019 yılının kendi hayatınız için seyrini değiştirebilir, iç sesinizi dinleyebilirsiniz. 2019 yılının ilk günlerinde değişim başladı. Kimi yollar vardır; karanlık, çetrefilli, ıssız… Ancak bir anda aydınlığa kavuşturuverir insanı. Kimi yollarsa ışık doludur, tertemizdir ancak bazen hiç olmadık, çıkmaz sokaklarla karşılaşırız. Binlerce yol kaderin bize sunduklarıdır. Kimi zaman aklımıza kimi zaman kalbimize sığınarak çıkarız yollara. Nereye varırsak varalım, önemli olan tecrübe ve güç kazanmaktır. Kolay değildir elbette her mücadeleden başarıyla, mutlulukla çıkmak. Ama içimizdeki o muazzam umutlar, istekler, beklentiler, hayaller bizi dinç tutar.

Hepimizin çıkmak istediği yollar vardır. O yollarda varmak istediği bir yer, bir insan, bir yuva, bir hayal vardır. Yaşam içerisinde sizi siz yapan her detay önemlidir. Sadece düşünceleriniz değil yaptıklarınız, yapacaklarınız da yapınızı ortaya koyar. Nihayetinde zordur bazen bir yola çıkmak. Daha da zoru insanın kendine bir yol belirlemesidir. Neden mi? Çünkü en çok belirsizlik korkutur bizi. Ya başaramazsam ya yine hüsrana uğrarsam ya pişman olursam gibi sorular doldurur kafamızın içini. Bu yüzden bazılarımız vazgeçer, kımıldamaz. Olduğu yerden memnun olmaya çalışır ancak nafile. Mutsuzluk keşkeleri getirir beraberinde. Bazılarımızsa sonu ne olursa olsun inandıklarının peşinden gider tüm cesaretini toplayarak.

Girdiğimiz yolların sonu ne olur bilinmez. Evet, ama içimizdeki temel duygular önemli mesajlar fısıldar. Bu yüzdendir ki kendimizi bilerek girdiğimiz yolların sorumluluklarını yükleriniz omuzlarımıza en baştan. Sonrasını hayat belirler yavaş yavaş. Karşımıza kendi yolunda yürüyen insanlar, yeni hayaller, bambaşka umutlar çıkıverir. En güzeli ise dokunabildiğimiz umutlar, destek vereceğimiz hayatlardır. Çıktığınız yolda atacağınız her adım sizi anlatacaktır. Böylece artık 'Benim yolum' diyebileceksiniz.

Benim yolum;

Samimiyetle işlenmiş dostlarımdır.

Işıl ışıl parlayan, güneşin aydınlattığı geleceğimdir.

Zarafet ve inceliklerin ruhumda canlanan renkleridir.

Hayatı özgürce kucaklamaktır.

Tüm saflığıyla sadece bana ait ve bana özeldir.

Sevdiklerime, sevgimi en güzel haliyle anlatmamdır.

En uzak mesafelerin bile önemini yitirdiği, sevdiklerimle aramdaki sonsuz bağdır.

Sadelikle görkemin ele ele yürüdüğü muhteşemliktedir.

Şimdi en içten duygularla sorun kendinize. Benim yolum diyebileceğiniz en güzel taraflarınızı yazın bir kenara. Kendinizde sevmediğiniz, mutsuz hissettiğiniz noktalarınızı da not alın. Yavaşça uzaklaşın olumsuz duygulardan. Uzaklaşın ki yolunuzun kenarındaki çiçekler gösterebilsin size kendini.





Neptün- Jüpiter 90'lığı siyasi liderlerin görüşlerini açık açık dile getireceğini işaret ediyor. Özellikle son günlerde gündemde olan Avrupa ülkelerinin liderleri birbirlerini destekleyen açıklamalar yaparken, eleştirmekten de geri kalmayacaklar. Aynı zamanda bugün idealleri uğruna özel yaşamlarından feragat eden ünlü isimleri duyabiliriz.