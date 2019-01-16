Hayatta yol arkadaşını bulmak büyük bir şans. Gönlümüze iyi gelen, hayatımızı kolaylaştıran, hayatını kolaylaştırmamıza izin veren bir dost herkesin hayali olsa gerek. Sevgili okurlarım kiminiz evlisiniz, kiminizin sevgilisi var, kiminizin ise gönlü kırık… Ancak biliyorum ki aklınızda soru işaretleri de var, gerçekten hayatınızın aşkıyla mı berabersiniz ya da beraber olduğunuz kişinin hayatınızın aşkı olup olmadığını nasıl anlarsınız? Gelin beraber size astro koçluk yaptığım yazıma bir göz atalım.

· Birlikte olduğunuzun kişinin sizi desteklemesi çok önemlidir. Attığınız her adımda eleştiri oklarının hedefi haline gelmenize neden oluyor ve her durumda yanlışlarınızı konuşmayı tercih ediyorsa sizin için doğru kişi değil demektir.

· Kendine güveni tam olmalıdır. Eğer birlikte olduğunuz kişi kendisine güveniyorsa aynı güveni size de yansıtır. İlişkinizde saygı ve sevgi çerçevesinde devam eder. Unutmayın kendisine güveni olmayan kişi tüm dünyayı kendisine tehlike olarak görür. Buna siz de dahil olursunuz.

· Şimdi biraz düşünmeye ne dersiniz? Beraber olduğunuz kişiyle birbirinizi anlıyor ve iletişim kurabiliyor musunuz? Eğer cevabınız evet ise ne mutlu size! Ancak ben ne anlatırsam anlatayım, her şey onun anladığı kadar diyorsanız bu noktada bir sorun var demektir. Birlikteliklerde iletişim, kendini doğru ifade etme ve birlikte olduğunu kişinin sizi anlattığınız gibi anlaması saygının olmazsa olmaz altın kuralları arasındadır.

· Kendinizi eşinizin ya da sevgilinizin yanında rahat hissetmezseniz yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. Ya sürekli eleştirilmekten korkuyorsunuz ya da birlikte olduğunuz kişiye tam olarak güvenmiyorsunuz. Evet, birlikteliklerde bireysel olarak sınırlar vardır ancak bu sınırlar biz olduğunda farklılık gösterebilir.

· Gelecek planlarınızda birbirinize yer vardır. Eğer planlarınızı ortak yapıyor ya da bireysel yaptığınız planlar da dahi birbirinize anlatıyorsanız çok önemli bir detayı yakalamışsınız demektir.

· Birlikteliğinizde her ikinizde ortak yolu bulmanın haklı olmaktan daha önemli olduğunu düşünüyorsanız güzel haber, hayatınızın aşkıyla berabersiniz.





Astrogündem; Ay-Plüton 120'lığı yer gök toprak diyor. Türkiye'nin dört bir köşesinden tarihi eserler çıkarken dünya basınında 30 gün sonra yer almaya başlayacak. Avrupa'da yaşanan gösteriler 120 gün içinde daha da keskin bir hal alabilir. Enerji söktürende büyük yaptırımlar kapıda! Yüz yılın en uzun tutulmasına 5 gün kaldı!

KOÇ: Kalabalıklara öncülük edeceğin bir gün. Ama ben bugün insanlara direktiflerde bulunmanı ya da onları yönlendirmeni tavsiye etmem. Ay'ın konumu aldığın kararların geçici olabileceğini ve çok çabuk fikir değiştirebileceğini vurguluyor. Aman dikkat! Bugün gönlüne ne sığdırmak istiyorsan onu yapacaksın. İşlerine, gündelik hayatına ve ailene özel bir iltimas olacak.

BOĞA: Etrafındaki insanların başı sıkıştıklarında sana danışacaklarına hiç şüphe yok. Öğrenci olan Boğa burçları için oldukça verimli bir gün. Ekip çalışmasına dâhil olan Boğa burçları da bugün çok başarılı bir performans sergileyebilir. Konuşmalarını ve fikirlerini tam anlamıyla yansıtabileceğin harika bir gün seni bekliyor.

İKİZLER: Bugün bulunduğun ortamlarda gerçek duygularını ve düşüncelerini yansıtmakta zorlanabilirsin. Özellikle sevgilisi olan İkizler burçlarının çok dikkat etmesi gereken bir gün. Gezegenlerin seyri gerçek duygularını göstermekte zorluk yaşayabileceğini vurguluyor. Güne her ne kadar eksik moralle başlasan da öğleden sonrasında enerjini yeniden toplama şansı yakalayabilirsin.

YENGEÇ: İkili ilişkilerin ön plana çıktığı bir gün seni bekliyor. Çok derine ittiğin duygularını ve düşüncelerini paylaşmaktan çekinmemen, sevgilinle ilişkinizin gündemini bir anda değiştirebilir. Bazı konularda abarttığı fark etmek için zamanın geçmesini bekleme. Ay'ın konumu kendini huzursuz hissetmene neden olabilir.

ASLAN: Güne melankolik bir ruh haliyle başlayabilirsin. İçinde bulunduğun günlerde omuzlarındaki yüklerin arttığını düşünen bir Aslan burcuysan kendini kısıtlanmış hissetmen de mümkün. Bütün gün böyle geçmeyecek elbette. Gün içerisinde kendini daha iyi ifade edebilir, etrafındaki kişilerden tavsiye alabilirsin.

BAŞAK: Bugün kendini günlük yaşamını organize etmeye, finansal durumunu güçlendirmeye ve geleceğe dair nasıl sağlam adımlar atacağına dair planlar yapmaya adayabilirsin. Önceliklerini daha net görürken, aslında ne istediğine işte tam bugün karar vereceksin. Ticaretle ilgilenen bir Başak burcuysan senin için önemli bir gün.

TERAZİ: Belki de uzun zamandır kendi hayatında bu kadar ikinci planda olmamıştın. Aklındaki sorulardan uzaklaşmak için kendini işine verebilirsin. Maddi konulardaki girişimlerin önemli olacak. Kendi işini yapmayı düşünüyorsan, cesaret isteyen kararlar alacaksın. Aşk yaşamın ön plana çıkarken, birlikte olduğun kişi ile ilgili yüzleşmeler yaşayabilirsin.

AKREP: Maddi anlamda yeni kararlar alabilir, geçmişe dair sorunları çözmeye gidebilirsin. Gün içerisinde daha çok yatırımların, kariyerin ve bulunduğun statü üzerine düşüneceksin. Eğer çevrendeki insanlardan destek almak istediğin bir konu varsa bugünü mutlaka değerlendirmeni öneririm.

YAY: Kendini son derece sakin ve huzurlu hissedeceğin günde sanki tüm evren sana hizmet ediyormuş gibi olacak. İş başvurusu yapmış ve cevap bekleyen bir Yay burcuyan, beklediğin telefonu bugün alacaksın. Yapman gereken işlerde yarım kalmış duygusu yaşamamanı öneririm. Başka işlere odaklanırken esas konuları atlayabilirsin.

OĞLAK: Gün senin günün! Düşüncelerini hatta öfkeni dahi kolay kolay paylaşan biri değilsin. Ama bugün gezegenlerin konumu ufak tefek olaylar bile içindekileri dökmeye itebilir seni. Özellikle iş yerinde düşüncelerini dizginlemeyecek, açık sözlü davranacaksın. Kendi işini yapan bir Oğlak burcuysan, çalışma alanında bazı değişiklikler yapabilirsin.

KOVA: İnsanlarla olan iletişiminde detaylara fazla takılmazsın. Fakat bugün çevrendekilerle aranda yaşanabilecek yanlış anlaşılmalar, seni de bir şeyleri düşünmeye itebilir. Seni anlayamadıkları için sırt çevirmeyi seçeceğin insanlar dahi olabilir. Başkaları hakkında sıklıkla eleştiriye açık olman kendine gelince değişiyor.

BALIK: Önceden karar verilen, detay odaklı çalışmalar ön planda olacak. Ancak bazı şeylere ara vermek için nedenlerin olabilir. Bugün kimse sana dokunmasın, tek isteğin bu! Yalnız vakit geçirmeyi seven biri olarak kendini kalabalıktan soyutlayıp, bireysel hareket etmeyi tercih edebilirsin. Yanlış anlaşılmamak adına günlük burcunu bugün yakın çevrene okutmayı da ihmal etme!